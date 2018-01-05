Hedef fuarlarda 3 milyon yabancı ziyaretçiye ulaşmak

SAMSUN (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, fuarlara yabancı ziyaretçi sayısını birinci yılın sonunda en az 750 bine, beşinci yılın sonunda da Almanya'da olduğu gibi 3 milyonun üzerine çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Alagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk fuarcılığının sektörün en önemli destinasyonlarından biri haline geldiğini belirtti.

Türkiye'nin son yıllarda yapılan çalışmalarla fuarlar ülkesi haline geldiğine işaret eden Alagöz, önümüzdeki yıllarda sektörün daha da gelişeceğini öngördüklerini söyledi.

Alagöz, TÜYAP'ın 2016'da düzenlediği 419 fuara 9 bin 500'ü yabancı olmak üzere 62 bin 700 firmanın katıldığına dikkati çekerek, 3 milyon metrekare alanda ürün ve hizmetlerin sergilendiğini dile getirdi.

Geçen yıl sektörün bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 15 büyüdüğünü belirten Alagöz, katılımcı sayısının 70 bin, toplam ziyaretçi sayısının ise 18 milyon civarında gerçekleştiğini bildirdi.

Fuarcılık sektöründe büyük hedefleri bulunan Türkiye'nin dünya fuarcılık sektöründe en üst sıralarda yer almasını istediklerini aktaran Alagöz, bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fuarcılık Sektör Meclisi olarak çeşitli projeler yürüttüklerini anlattı.

- Yurt dışından gelen ziyaretçi sayısında hedef 3 milyon

Türkiye fuarlarının dünya çapında bilinirliğini artırmayı istediklerini vurgulayan Alagöz, "Hedefimiz ürün ve hizmetleri sergileme noktasında Türkiye fuarlarını yabancıların daha çok tercih etmesi, fuarlara daha çok katılmaları. Bu kapsamda 'Ürünlerini Türkiye'de sergile' projesini yürütüyoruz. Ekonomi Bakanlığımızın öncülüğünde yürütülen 'Potansiyelini keşfet' ile Başbakanlık Yatırım Ajansı kanalıyla yürüyen 'Türkiye'de yatırım yap' kampanyaları da var." dedi.

Ekonomi Bakanlığının "Türkiye Tanıtım Grubu" adıyla ürün tanıtım gruplarını tek çatı altında topladığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"TOBB ile Ekonomi Bakanlığı desteğiyle bir portal hazırlıyoruz. İnternet sitesi üzerinden Türkiye'deki fuarların bütün detay bilgileri ve istatistiklerini dünya kamuoyuyla paylaşacağız ama bu, sadece istatistik ve fuar takvimini paylaşmakla kalmayacak. Yabancı katılımcı, kendisini ilgilendiren bir sektör fuarını internet sitesinden seçebilecek, hangi şehirde düzenlendiğini görebilecek. Örneğin Samsun Gıda Fuarı'nı tıkladığında Samsun'un tanıtım filmi dönecek, turizm potansiyelini ve temel ekonomik verileri görecek. Yine tek bir tuşa tıklayarak Samsun'dan otel ve restoran rezervasyonunu yapabilecek, transfer hizmetlerine doğrudan bağlantı kurabilecek, fuar merkezinin görüntülerine erişebilecek."

"Exhibit In Turkey" adlı sitenin dünyanın dört bir yanında tanıtılması için çalışmalar yürüteceklerini belirten Alagöz, uçak giydirmeleri, dünyanın saygın basın yayın kuruluşlarına ilan verme ve sosyal medya hesaplarından kampanyalar yapılacağını anlattı.

Alagöz, "Çalışmayla 500 bin olan yabancı ziyaretçi sayısını birinci yılın sonunda en az 750 bine, beşinci yılın sonunda ise Almanya gibi 3 milyonun üzerine ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.