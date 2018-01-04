DENİZLİ (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kocasert, küresel ekonomideki 10 temel parametre ve beklentiden 8'inin olumlu yönde olduğunu belirterek, "2017'de dünya ekonomisi, beklenenin üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi. Yaklaşık yüzde 3,1. 2018 yılında bu büyümenin devam edeceğini hatta yüzde 3,5'lere dayanacağını öngörüyoruz." dedi.

Kocasert, 2017 yılı ihracat değerlendirmesi ve 2018 yılı beklentileri ile ilgili DENİB Nihat Zeybekci Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, 2017 yılında sözlerin tutulduğunu ve hedeflerin gerçekleştirildiğini söyledi.

"Yeni sloganımız 'hedef tamam sıra rekorda.' 2017 yılını ihracat atılım yılı ilan ettik, 2018 yılını da ihracatta rekor yılı ilan ediyoruz." diyen Kocasert, şöyle konuştu:

"2018 yılında öncelikle her ay kendi içinde, sonra da yıl sonunda bütün dünyanın dikkatini çekecek bir büyümeye imza atmak istiyoruz. Hedefimiz kendi içinde inişler çıkışlar olsa da yıl genelinde iki haneli rakamlarla ihracatımızı büyütmek. Bu hedefi koyarken dikkate aldığımız bazı parametreler var. 2017 yılı, 2016'dan daha iyi bir yıl oldu, inşallah 2018 yılı da 2017'den daha iyi bir yıl olacak. Çünkü küresel ekonomideki 10 temel parametre ve beklentiden 8'i olumlu yönde. 2017'de dünya ekonomisi, beklenenin üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi. Yaklaşık yüzde 3,1. 2018 yılında bu büyümenin devam edeceğini hatta yüzde 3,5'lere dayanacağını öngörüyoruz."

Kocasert, Avrupa Birliğinde büyüme ile genişlemenin devam ettiğine işaret ederek, bunun Türrkiye'nin ihracatına olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

- "2018 rekor yılı"



Yakın ve komşu pazarlarda da büyümenin devam ettiğinin altını çizen Kocasert, şöyle devam etti:

"Her ne kadar çalkantı olsa da karışıklıklar yaşansa da Türkiye için Ortadoğu çok önemli bir pazar. Türk dizilerinden Türk gıda ürün ürünlerine, Türk tekstil ürünlerinden lüks tüketime kadar Türk mallarına özel bir ilgi var. Yakın coğrafyamız ve komşumuz başta Suriye ve Irak olmak üzere Körfez ülkelerinde ve Arap dünyasında da yukarı yönlü bir hareket bekliyoruz ve Türkiye rüzgarının eseceğini umuyoruz. Bu konuda 2017 yılındaki göstergeler yukarı yönlü, artı yüzde 4, 2018 yılı beklentileri de yüzde 5'in üzerinde emtia fiyatlarındaki artışın da ihracatımızı olumlu yönde etkileyeceği inancındayız. Avro/dolar paritesindeki gelişmeler yine ihracatımıza pozitif katkı sağlayacak. Özel sektörün yatırımları da artarak devam ediyor. Sadece önümüzde karşımıza handikap olarak çıkabilecek jeopolitik gelişmeler olur. Başta ABD-Kore gerginliği olmak üzere İran, Suriye ve Irak'ta yaşanacak beklenmedik olumsuz dengeler saydığım 10 parametre içerisindeki belirsiz ya da negatif olarak görünenlerden biri. Bunun dışındaki ekonomik verilerin hepsi olumlu ve pozitif yönde. Buna dayanarak ve kendimize güvenerek 2017 atılım yılıydı, 2018 yılı inşallah rekor yılı olacak diyoruz."

Kocasert, DENİB'in 2017'de ihracat rekoru kırdığını belirterek, "1993 yılında kurulan DENİB, 2014 yılında 2 milyar 323 milyon dolar ihracat gerçekleştirmişti. 2017 yılında Denizli İhracatçılar Birliği, kuruluşundan bu yana en yüksek ihracat artışını gerçekleştirerek yüzde 14'luk bir artışla Türkiye ortalamasının üzerinde bir performansla 2 milyar 450 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek bir rekora imza attı." ifadelerini kullandı.