Hedef tekstil ihracatında ilk 3'e girmek

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) organizatörlüğünde New York’ta düzenlenen 2’nci Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı, i of the World 28-29 Eylül tarihleri arasında kapılarını açtı. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, “Bu fuarla, Türk tekstili için en stratejik ihraç pazarlarından biri olan ABD ile üreticilerimizi buluşturarak, etkin ticaret bağlantılarıyla pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Türk tekstil sektörü için en stratejik ihraç pazarlarından biri olan ABD’de, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından organize edilen ‘2. i of the World Fuarı’, 28-29 Eylül tarihleri arasında New York’ta gerçekleşti. Fuar ABD’nin önde gelen hazır giyim üreticileri, tasarımcıları ve tekstil distribütörlerini tek çatı altında toplayan bir tekstil fuarı olmayı amaçlıyor. Fuara, Türkiye ABD pazarına açılmak ve pazar paylarını büyütmek isteyen toplam 28 Türk tekstil firması katıldı.

Tekstil sektörünün ABD hedefi 1 milyar dolar

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, “Dünyanın en büyük 5. tekstil ihracatçısı, AB’nin ise 2. tekstil ihracatçısı konumunda yer alan Türk tekstil sektörümüzün en önemli hedef pazarlarının başında 43 milyar dolarlık ithalatıyla dünyanın en büyük tekstil ithalatçısı konumundaki ABD yer alıyor. Türk tekstil sektörü olarak dünya ihracatından yüzde 3 pay alırken ABD’nin ithalatından yüzde 1,6 pay alıyoruz. İTHİB olarak 2020 yılı başında Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisimizin destekleriyle ilkini gerçekleştirdiğimiz, “i of the World New York” fuarımız, sektörümüz için oldukça verimli geçti. Fuar ve tanıtım faaliyetlerinin de destekleriyle küresel salgına rağmen ABD’ye 2020 yılı ihracatımız yüzde 8 oranında artış göstererek 628 milyon dolar oldu ve tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Bu yılın ilk 8 ayında ise tekstil sektörü ihracatımız yüzde 51 oranında artarak 547 milyon dolar seviyesine geldi. Ocak-Eylül döneminde ise ABD’ye geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz ihracat rakamını aşmayı hedefliyoruz. Bu pazarda çok daha proaktif adımlar atmalı, gerekiyorsa eyalet bazında çalışmalar gerçekleştirmeliyiz. Hedef pazarımız olan ABD’ye gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar neticesinde, 2021 yılı ihracatımızın 1 milyar dolar seviyesine ulaşmasını hedefliyoruz. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanımız Mehmet Muş’un da işaret ettiği uzak coğrafyalara yönelik ihracat stratejisi çalışmasını çok önemli buluyoruz.” dedi.

ABD’nin Türkiye’den ithalatı artıyor

ABD’nin tekstil sektörü ithalat verilerini paylaşan İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, “ABD’nin Resmi İstatistik Ofisi verilerine göre 2021 yılı Ocak – Temmuz dönemi tekstil sektörü ithalatı yüzde 18 oranında gerileyerek 20 milyar dolar değerinde gerçekleşti. ABD’nin bu dönemde Çin’den ithalatı yüzde 46,5 oranında gerilerken; Çin’in ABD’nin ithalatından aldığı pay yüzde 61’den yüzde 39,8’e kadar geriledi. Türkiye’nin ise ABD’nin ithalatından aldığı pay bu dönemde yüzde 2,7’ye yükseldi. Yakaladığımız bu artışı sürdürülebilir kılabilmek amacıyla İhracatçı Birlikleri arasında organize edilen tek sektörel ihraç ürünleri fuarı konumundaki “i of the World New York” fuarımız bizim için büyük önem taşıyor. ABD’de gerçekleştireceğimiz birçok hedef odaklı tanıtım faaliyeti ve B2B organizasyonu bulunuyor.” dedi.

Güvenli liman Türk tekstil sektörü ilk 3’ü hedefliyor

Türk tekstil sektörü hakkında bilgi veren Ahmet Öksüz, “Yıl sonunda 12 milyar dolar değerinde ihracatla cumhuriyet tarihi rekoru kırmayı hedefliyoruz. Hazır giyim sektörü ile birlikte Türkiye’nin en büyük ihracatçı sektörleriyiz. Salgın şartlarında dahi istihdamımız sürekli artarak 1,1 milyona ulaştı. Entegre üretim gücünden nitelikli istihdamına, sürdürülebilirlik alanında hayata geçirdiğimiz yatırımlardan Ar-Ge çalışmalarına, esnek üretim kabiliyetinden lojistik avantajlarına birçok ekonomik faktörde küresel lider olan sektörümüz; salgından sonra birçok küresel markanın tedarik zincirinde güvenilir liman olduğunu bir kez daha ispatladı. Özellikle 2021 yılında firmalarımız hızla yeni yatırımları devreye alarak tedarik zincirindeki konumunu kuvvetlendiriyor. Bu çerçevede orta vadede dünyanın en büyük ilk 3 tekstil ihracatçısı ülkesinden biri olma hedefimize hızla yaklaşıyoruz.” dedi.