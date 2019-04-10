"Hedeflerin başarısı için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), dernek olarak, yapısal dönüşüm paketinde açıklanan hedeflerin başarısı için acilen gerekli çalışmalara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını duyurdu.

TÜSİAD tarafından yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı “Yeni Ekonomik Program Yapısal Dönüşüm Adımları 2019” ile ilgili değerlendirmelere yer verildi.



Açıklamada, yeni ekonomik reform paketinin Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme hedefleri ve küresel rekabet gücü açısından olumlu sonuçlara vesile olması temennisi dile getirildi.

Söz konusu hedeflerin başarısı için acilen gerekli çalışmalara her türlü desteği vermeye devam edeceklerinin ifade edildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu yönde hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler ve kapsamlı bir eğitim reformu başta olmak üzere demokrasi, sosyal kalkınma ve yatırım ortamını güçlendirecek reformlara da ivedilikle ihtiyacımız vardır. Böylece aynı zamanda ekonomide verimliliği, girişimciliği, yaratıcılığı ve inovasyonu ilerletmemiz mümkün olacaktır. İçinde bulunduğumuz uluslararası ekonomik ortamı ve ülkemizin ekonomik durumunu dikkate alarak, enflasyonun düşmesi için gerekli sıkı para ve maliye politikasının devamı ve kurumların bağımsızlığının güçlendirilmesi önceliktir."