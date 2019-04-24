"Hedging daha fazla önem kazandı"

İSTANBUL (AA) - ACE Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ayçin Erol, demir ve demir dışı metaller sektörünün finansal koruma enstrümanlarına yönelmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye’de ve dünyada risklerin çok daha arttığı ve zaman zaman yönetilebilir olmaktan uzaklaştığı bir süreci yaşıyoruz. Finans sektörümüzün de yeni teminat araçlarına ihtiyaç duyduğu bu süreçte 'hedging'in çok daha fazla önem kazandığına inanıyoruz." dedi.

Erol, Londra Metal Borsası'na kote tek Türk şirketi ACE Lojistik olarak New York merkezli finansal hizmetler şirketi INTL FCStone ile birlikte metal sektörünü bilgilendirmek için düzenledikleri Hedging Konferansı'nda bir konuşma yaptı.

Demir ve demir dışı metallerde hedging, baz metaller ve çelik pazarında görünüm, değerli metaller gibi konuları ele alan Hedging Konferansı'nı düzenlemekten mutluluk duyduklarını ifade eden Erol, küresel ticaretin değişkenlik arz ettiği günümüzde finansal enstrümanların önem kazandığını söyledi.

Erol, "Türkiye’de ve dünyada risklerin çok daha arttığı ve zaman zaman yönetilebilir olmaktan uzaklaştığı bir süreci yaşıyoruz. Finans sektörümüzün de yeni teminat araçlarına ihtiyaç duyduğu bu süreçte 'hedging'in çok daha fazla önem kazandığına inanıyoruz." diye konuştu.





- "Ülkemizde hedging'e çok yönlü olarak başvurma oranı maalesef az"





Hedging'in bir tür finansal sigorta olduğunu dile getiren Erol, günümüzde pek çok uluslararası firmanın risklerden korunmak amacıyla işlemlerinin önemli bir kısmını finansal araçlar ve türevler kullanarak hedge ettiğini anlattı.

Erol, hedging'in pariteler, petrol, enerji, kıymetli madenler ve metallerde mümkün olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ülkemizde hedging'e çok yönlü olarak başvurma oranı maalesef az. Çinko, kurşun, bakır, alüminyum gibi demir dışı metaller grubundan, çelik sektöründen, kıymetli madenler, enerji grubundan, finans ve bankacılık sektöründen paydaşlarımızın bu konularda bilgilenmesinin önemli olduğunu düşünüyorum.

Grubumuz yaklaşık 30 yıldır demir ve demir dışı metaller sektöründe tedarik zinciri yönetimi alanında faaliyet göstermektedir.

ACE Group olarak kendimizi küresel metal pazarı tedarikçileri ve alıcıları için lider bir servis sağlayıcı olarak görüyoruz. Dünyada stratejik olarak yerleştirilmiş ve Londra Metal Borsası tarafından onaylanmış depolarımızda, pazar ve müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılamayı hedefliyoruz."





- Hedging'de broker seçimi uyarısı





INTL FCStone Baz Metaller Eş Başkanı Kevin Tuohy, şirketlerin hedge komitesi kurarak hedge lideri belirlemesi gerektiğini ifade ederek, "Herhangi bir hedging kontrolü için hedge programı çok önemlidir. Denetim broker'ları, hedge yöneticisi raporları... Bunların hepsi çok önemli. Onun dışında yine işletmeler kendi defterlerindeki muhasebe kayıtlarını düzenli ve güncel tutmalı. Hedge'in güncel performansıyla tahmin edilen performansı arasındaki karşılaştırma hedge reflekslerinin sağlıklı olması için kıymetli." diye konuştu.

Hedging çözümlerinin şirketin nakit akışını nasıl etkilediğinin dikkatle incelenmesi gerektiğini aktaran Tuohy, stres testlerinin nakit akışındaki gerçek performansı ortaya koyacağını ifade etti.

Kevin Tuohy, şirketlerin hedge komitesini kurduktan sonra bir hedging ortağı seçmesi gerektiğini dile getirerek, işletmelerin şeffaf olup olmadığını bildiği bir broker'la çalışmasının doğru olacağını söyledi.