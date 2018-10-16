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Hedonik Konut Fiyat Endeksi ağustosta azaldı

- Endeks, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,45 azalarak 226,36'ya geriledi

Hedonik Konut Fiyat Endeksi ağustosta azaldı
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İSTANBUL (AA) - Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,45 azalarak 226,36'ya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ağustos dönemine ilişkin konut fiyat endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan HKFE (2010=100), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,45 azalarak 226,36 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,32 artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 8,13 azalış gösterdi.

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, ağustosta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 0,46, 1,28 ve 0,57 azalış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 3,68, 5,91 ve 13,30 arttı.

Konut Fiyat Endeksi (KFE), ağustosta yıllık bazda yüzde 9,86 artarak 268,63'e ulaştı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar, ağustosta 2 bin 257,44 liraya yükseldi.

Yeni Konutlar Fiyat Endeksi de (YKFE) ağustosta 2017'nin aynı ayına göre yüzde 10,02 artarak 254,80 oldu. Aynı dönemde Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi de (YOKFE) yüzde 10,86 artışla 266,83'e yükseldi.

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