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Hedonik Konut Fiyat Endeksi aralıkta azaldı

- HKFE, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,40 azalırken, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,44 artış kaydetti

Hedonik Konut Fiyat Endeksi aralıkta azaldı
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İSTANBUL (AA) - Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE), aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,40 azalarak 226,52'ye geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından aralık dönemine ilişkin konut fiyat endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan HKFE (2010=100), aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,40 azalarak 226,52 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,44 artan HKFE, aynı dönemde reel olarak ise yüzde 12,35 azalış kaydetti.

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre İstanbul’da yüzde 0,56, İzmir’de yüzde 1,29 artış, Ankara'da ise 0,87 azalış oldu. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 1,28, 2,00 ve 8,27 yükseliş kaydetti.

Konut Fiyat Endeksi (KFE), aralıkta yıllık bazda yüzde 9,69 artarak 275,42'ye ulaştı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyat, aralıkta 2 bin 314,54 liraya geriledi. Yeni Konutlar Fiyat Endeksi (YKFE) aralıkta 2017'nin aynı ayına göre yüzde 10,08 artarak 262,70 oldu. Aynı dönemde Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi de (YOKFE) yüzde 9,52 artışla 267,47'ye düştü.


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