Hedonik Konut Fiyat Endeksi ekimde arttı

İSTANBUL (AA) - Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE), ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,94 artarak 212,45'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim 2017 dönemine ilişkin konut fiyat endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan HKFE (2010=100), ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,94 artarak 212,45 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,05 artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,65 azalış gösterdi.

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2017 yılı ekim ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla 0,93, 0,82 ve 2,61 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 6,29, 7,23 ve 18,66 arttı.

Ekim ayında Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki aya göre yüzde 0,94 artarak 248,42'ye ulaştı. KFE, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,67 arttı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar ekimde 2 bin 89,25 liraya yükseldi.

Yeni Konutlar Fiyat Endeksi (YKFE) de ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,13 artarak 237,57'ye çıktı. YKFE, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,68 artış gösterdi. Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi (YOKFE) ise ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,52 artarak 242,43'e yükseldi. YOKFE, ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,08 arttı.





- Üç büyük kentte metrekare fiyatları





Üç büyük kentin metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatları incelendiğinde İstanbul'da 3 bin 819,97 TL, Ankara'da bin 691,42 TL ve İzmir'de 2 bin 590,92 TL olduğu görüldü.

Ekim ayına ilişkin 26 düzey bazındaki hedonik konut fiyat endekslerinin yıllık yüzde değişimleri incelendiğinde, HKFE'deki en yüksek yıllık değişim yüzde 18,66 ile TR31 (İzmir) düzeyinde kaydedilirken, en düşük yıllık değişim de yüzde 0,67 ile TRC3 (Batman, Mardin, Siirt, Şırnak) düzeyinde gerçekleşti.