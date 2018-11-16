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Hedonik Konut Fiyat Endeksi eylülde azaldı

- Endeks, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,36 azalarak 225,56''ya geriledi

Hedonik Konut Fiyat Endeksi eylülde azaldı
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İSTANBUL (AA) - Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE), eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,36 azalarak 225,56'ya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından eylül dönemine ilişkin konut fiyat endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan HKFE (2010=100), eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,36 azalarak 225,56 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,17 artan HKFE, aynı dönemde reel olarak ise yüzde 13,93 azalış kaydetti.

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, eylülde bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 0,36, 1,36 ve 0,35 azalış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise, İstanbul'da yüzde 3,12, Ankara'da yüzde 4,04 ve İzmir’de yüzde 11,33 arttı.

Konut Fiyat Endeksi (KFE), eylülde yıllık bazda yüzde 10,48 artarak 271,90'a ulaştı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar, eylülde 2 bin 285 liraya yükseldi.

Yeni Konutlar Fiyat Endeksi (YKFE) eylülde 2017'nin aynı ayına göre yüzde 9,03 artarak 256,13 oldu. Aynı dönemde Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi de (YOKFE) yüzde 14,01 artışla 274,98'e çıktı.

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Hedonik Konut Fiyat EndeksiHKFE
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