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Hedonik Konut Fiyat Endeksi mayısta arttı

- Endeks, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,23 artarak 225,34'e yükseldi

Hedonik Konut Fiyat Endeksi mayısta arttı

İSTANBUL (AA) - Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE), mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,23 artarak 225,34'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mayıs dönemine ilişkin konut fiyat endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan HKFE (2010=100), mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,23 artışla 225,34 seviyesinde gerçekleşti. 2017'nin aynı ayına göre ise yüzde 9,52 artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 2,35 azalış gösterdi.

3 büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2018 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 0,73, Ankara'da 1,58 ve İzmir'de yüzde 1,49 artış kaydedildi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 3,41, yüzde 6,81 ve yüzde 16,53 arttı.

Mayıs Konut Fiyat Endeksi (KFE), yıllık bazda yüzde 10,59 artarak 264,02'ye ulaştı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar, mayısta 2 bin 218,71 liraya yükseldi.

Yeni Konutlar Fiyat Endeksi de (YKFE) mayısta 2017'nin aynı ayına göre yüzde 10,00 artarak 248,77 oldu. Aynı dönemde Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi de (YOKFE) yüzde 10,39 artışla 261,64'e yükseldi.

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