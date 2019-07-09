Hekim Yapı, ziyaretçilerini 42. Yapı Fuarı'nda ağırladı

İSTANBUL (AA) - Hekim Yapı, 42. Yapı Fuarı'nda kendi sektörünün en fazla ürün çeşidine sahip üretici firması olarak göz doldurdu.



Hekim Yapı AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kurulduğu 2001 yılından bugüne ilklerin öncüsü olarak sektöre yön veren şirket, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen 42. İstanbul Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı'nda ziyaretçilerini ağırladı.

5 kıtada 70’e yakın ülkeye ihracatıyla öne çıkan; 2004 yılında Türkiye’nin ilk otoklavlı fibercement doğal çimento levha üreticisi olarak sektöre adım atan şirket, fuarda kendi sektörünün en fazla ürün çeşidine sahip üretici firması olarak göz doldurdu.

Hekim Yapı, özellikle iç ve dış cephe kaplama malzemesi olarak kullanılan HekimBoard fibercement doğal çimento levhalar; poliüretan, EPS ve taş yünü dolgulu sandviç duvar ve cephe panelleri olarak kullanılan HekimPanel, beyaz-karbonlu EPS ısı yalıtım ve enjeksiyon ürünleri olarak kullanılan HekimPor, prefabrike yapıların yalıtımlı hazır yapı duvar paneli olarak kullanılan HekimPan markalarıyla, üretimini gerçekleştirdiği dört ana ürün grubunu sergiledi.

Fuar ziyaretçileri; çeşitli ebat ve desenlerden oluşan tamamı HekimBoard ve HekimColorBoard ürünlerinleriyle yapılmış olan standı ilgiyle gezdi. Ziyaretçiler, stant içerisinde bulunan yanmazlık testi modülü ile A1 sınıfı yanmaz yapı malzemesinden üretilen fibercement ürünlerin yangına karşı dayanıklılığını, su testi modülüyle de nemli iklim koşullarına uygunluğunu uygulamalı olarak görme fırsatı buldu.

Ayrıca fuarda ilk kez 2018 yılındaki 41. Yapı Fuarı’nda sektör profesyonellerinin beğenisine sunulan, Hekim Yapı’nın yüzde 100 öz sermayesiyle ürettiği ve yerli üretim olan HekimColorBoard kendinden renkli fibercemet levhalar, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.



Stantta özel bir alanda sergilenen ve estetik görünüm ile dayanıklılığı bir arada sunan HekimColorBoard kendinden renkli fibercement levhalar; her türlü iklim koşulunda güvenle kullanılabilmesi; düz, ahşap ve taş desenli gibi farklı desen seçenekleri ile de geniş bir yelpazeye sahip olması sebebi ile ziyaretçiler tarafından beğeniyle karşılandı.

Şirket, 2001 yılından beri misyon edindiği gibi Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri ile yapı malzemeleri sektörünü daha da geliştirmeye, ürün çeşitliliğini arttırmaya, Türk yapı sektöründe dışa bağımlılığı minimuma indirmeye ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor.

