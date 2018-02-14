Hekim Yapı'nın 13. bayi toplantısı

İSTANBUL (AA) - Hekim Yapı AŞ'nin 13. bayi toplantısı, KKTC'deki Cratos Premium Hotel'de gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bayı toplantısı, yurt içi ve dışından gelen 180'den fazla iş ortağıyla 8-11 Şubat'ta yapıldı.

Hekim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Öner Hekim, bayi toplantısında, Hekim Yapı AŞ'nin geçen yıl hedefleyip gerçekleştirdiği yatırım planları ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin bilgi verdi.



Hekim Holding Yapı Malzemelerinden Sorumlu Teknik Başkan Yardımcısı Özge Hekim de geçen yıl Ar-Ge çalışmalarına başlanan renkli levha üretimini gerçekleştirecek yeni üretim hattının devreye alındığını, deneme üretimlerinin tamamlandığını ve 2018'de Türkiye'nin ilk renkli fibercement levhalarının piyasaya sunulacağını bildirdi.

Hekim, hedeflerin kaliteden ödün verilmeden gerçekleştirildiğini ve bayilere söz verildiği şekilde, 7 adet yeni forma sahip sandviç panellerin ocak ayında piyasaya sunulduğunu kaydetti.

Hekim Yapı AŞ Pazarlama ve Satış Koordinatörü Abdullah Yaylı ise 2017 satış rakamları, gelişmeler, yenilikler ve 2018 hedefleri ile ilgili bilgi verdi.

Toplantıda, geçen yıl Hekim Yapı, HekimBoard, HekimPanel ve HekimPor markalı ürünlerde yüksek başarı gösteren bayilere, ödül ve plaket verildi.





