Helal Expo Fuarı küresel helal pazarını şekillendirecek

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, "Temiz, sağlıklı, güvenilir ve risksiz olması sebebiyle helal ürün, hizmet ya da sistem, Müslümanların yanı sıra gayrimüslimlerin de ortak menfaatinedir. Türkiye olarak helal ürün ve hizmetler konusunda farkındalığımız ve regülasyon çalışmalarımız artıyor. Ülke olarak helal konusunda dünyaya öncülük edebileceğimize inanıyorum." dedi.



Ete, AA muhabirine, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ve Discover Events iş birliğinde, 29 Kasım-2 Aralık 2018’de Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Dünya Helal Zirvesi 2018 ve zirve kapsamında yapılacak 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Günümüzde helal kavramının sadece yiyecekleri değil aynı zamanda tekstil, kozmetik, hizmet, lojistik, finans ve turizm gibi çok farklı sektörleri de kapsar hale geldiğini ifade eden Ete, helal kavramının küresel sanayi ve ticarete doğru entegre edilmesi halinde gelir adaletsizliğini ve haksız rekabeti ortadan kaldırabileceğini söyledi.

Dünya helal ekonomisinin 2017 yılı itibarıyla 4 trilyon doların üzerinde bir hacme sahip olduğunu belirten Ete, "Küresel helal pazarı, 2 milyar Müslümanı ilgilendiren ve tüm dünyada kendine güçlü bir yer edinen yeni bir gelişme olarak karşımıza çıkmıştır. Temiz, sağlıklı, güvenilir ve risksiz olması sebebiyle helal ürün, hizmet ya da sistem, Müslümanların yanı sıra gayrimüslimlerin de ortak menfaatinedir. Türkiye olarak helal ürün ve hizmetler konusunda farkındalığımız ve regülasyon çalışmalarımız artıyor. Ülke olarak helal konusunda dünyaya öncülük edebileceğimize inanıyorum." diye konuştu.





- "Helal ekonominin 7 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor"





İslam ekonomisi içerisindeki ticari etkileşimler göz önüne alındığında bu pazar payının özellikle İslami finans ve helal gıda üzerinde yoğunlaştığını anlatan Ete, 2015 yılı verilerine göre sadece İslami finans sektörünün yaklaşık 2 trilyon dolar civarında olduğunu kaydetti. İslami Finans'ın toplam küresel öngörülen varlıklarındaki büyümeyi 2021 yılına kadar 3,5 trilyon dolara çıkarmasının beklendiğini belirten Ete, şöyle konuştu:

"İslam ekonomisi içerisinde bahsedilen hacmin 2015 verilerine göre 1,17 trilyon dolarını oluşturan gıda ve içecek sektörünün de 2021 yılında 1,9 trilyon doları geçmesi beklenmektedir. Muhafazakar giyim 243 milyar dolar büyüklüğe sahip, medya ve iletişim 189 milyar dolar, turizm ve seyahat 151 milyar dolar, ilaç ve kozmetik sektörü de 133 milyar dolar büyüklüğe sahip. Dünya çapında İslam ekonomisini oluşturan diğer önemli sektörlerin de büyümesi göz önüne alındığında 2021 yılı içerisinde helal ekonominin toplamda 7 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor."





- "Helal ekonomisi her ülke için önemli bir kaynak haline gelmiştir"





Yunus Ete, özellikle İslam ülkelerinden Türkiye'ye gelen turist sayısındaki artışın ve Orta Doğu ve diğer bazı ülkelerin ithalat rejimlerinde helal logo ya da belgelerin zorunlu olarak aranır olmasının Türkiye’de helal üretim beyanı ve belgelendirme pazarını hızla geliştirdiğini söyleyerek, "Türkiye’de yakın süre önce Helal Akreditasyon Kurumu'nun (HAK) kurulması, fevkalade önemli bir hizmet. Esasında bir kamu hizmeti olan akreditasyon hizmetinin yetkin ve güçlü bir kurum tarafından yürütülecek olması ve bu çalışmanın OIC/SMIIC standartları çerçevesinde yapılması birçok ülkeye emsal olacaktır. Bu kurumun faaliyete başlamasıyla helal pazarı daha profesyonelce yönetilecek ve Müslümanların menfaatine uygun hale gelecektir." öngörüsünde bulundu.



Türkiye’de üniversitelerde helal araştırma merkezlerinin kurulması, helal ile ilgili laboratuvar deneylerinin yapılması, helal ürün, hizmet, finans ve tesis gibi birçok alanda seminer, kongre, zirve, toplantı ve konferansların sıklıkla düzenlenmesinin bu alanda ciddi bir bilinçlendirme de oluşturduğunu aktaran Ete, "Tüm dünyada önemli bir potansiyel oluşturan helal ekonomisi her ülke için önemli bir kaynak haline gelmiştir. 'Dünya Helal Zirvesi İstanbul' ile ülkemizde Müslümanlara ve helal ile ilgilenen tüm taraflara daimi bir platform oluşturmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek Himayelerinde gerçekleştirilen zirve, 2017 yılından itibaren de İslam İİT Helal Fuarı ile birlikte kendi alanında dünyanın en önemli zirve ve fuarı haline gelmiştir. Bu yıl da aynı formatı daha da geliştirerek düzenlenecek olan organizasyonun 100’ün üzerinde uluslararası konuşmacıyı, 40 bine yakın yerli ve yabancı ziyaretçiyi misafir etmesi planlanmaktadır." diye devam etti.





- "Fuarı 2017 yılında 30 bine yakın misafir ziyaret etti"





Türkiye’nin helal ekonomisindeki payını artırabilmek, tüm dünya tarafından kabul görecek OIC/SMIIC standartlarıyla ilgili yapılan çalışmaların değerlendirileceği en uygun platform olmak için organize edilen Dünya Helal Zirvesi’nin diğer ülkelerde yapılan organizasyonlar gibi, kamu, özel sektör ve üniversiteler ortaklığında yapılacak çalışmalar ile güçlendirilmesi gerektiğini savunan Ete, "29 Kasım-2 Aralık 2018 tarihleri arasında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile gerçekleşmesi planlanan Dünya Helal Zirvesi’nin kamu, özel sektör, üniversiteler, araştırma kurumları ve halk nezdinde daha etkili bir organizasyona dönüşeceği değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Ete, fuara, helal gıda, finans, turizm, kozmetik, tıp, kimya, ambalaj, makine, İslami yaşam ve tekstil-muhafazakar moda gibi birçok sektörden 250’yi aşkın ulusal ve uluslararası firmanın katılacağını belirterek, "Dünya Helal Zirvesi ve IIT Helal Expo fuarını 2017 yılında 30 bine yakın misafir ziyaret etti. Bu rakamın 7 bine yakınını yabancı satın alma heyetleri, uluslararası akademisyenler ve yabancı delegeler oluşturdu. 72 ülkeden de katılım sağlandı." bilgilerini verdi.





- Dev organizasyon 80’i aşkın ülkeden on binlerce kişiyi ağırlayacak





Uluslararası katılımcı ülke sayısının her geçen gün arttığı İİT Helal Expo’ya bu yıl 80'in üzerinde yabancı ülkenin temsilcilerinin katılacağını ifade eden Ete, yabancı katılımcıların toplamın yüzde 40'ına tekabül ettiğini söyledi.

Ete, Afganistan, Ürdün, Arnavutluk, Endonezya, İran, Pakistan, Bangladeş, Hırvatistan, Cezayir, Fas, Filistin, Katar, Lübnan, Kosova, Malezya, Nijerya, Libya, İspanya, Hindistan, Güney Kore, Belçika, Hollanda, Avusturya, Fransa, İngiltere, Tayland ve Suudi Arabistan'ın öne çıkan ülkeler arasında bulunduğunu ifade etti.





- Açılışa Yusuf İslam müjdesi





Helal Expo Fuarı’nda, Ticaret Bakanlığı’nın iş birliğinde ve Türkiye’nin önde gelen perakendeci birlikleri iş birliği ile profesyonel B2B programı da düzenleneceğini anlatan Ete, açılış konuşmasını dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam’ın yapacağını kaydetti.



Yunus Ete, "Dünya Helal Zirvesi 2018’de 100'ü aşkın uluslararası konuşmacı olacak. 40 binden fazla yerli ve yabancı ziyaretçi bekliyoruz. Programla tüm dünyadan gelecek profesyonel satın almacılar ve fuar katılımcıları arasında ticari işbirliklerine vesile olup sektöre önemli katkılar sağlamış olacağız. Türkiye'nin helal konusunda dünya merkezi olabilecek kapasitede olduğuna inanıyoruz." dedi.







- Uluslararası Aşçılar Kupası düzenlenecek





Dünya İslami Gastronomi Birliği, Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) iş birliği ile Discover Events’in ev sahipliğini yaptığı zirvede, "Dünya Helal Zirvesi Uluslararası Aşçılar Kupası" organizasyonunun düzenleneceğini paylaşan Ete, "10 ülkenin katılımı ile gerçekleşecek kupa mücadelesinde tamamen helal sertifikalı gıdalar kullanılarak, İslami kurallara göre üretim ve israf gibi kriterler, puanlamada ön planda olacak. Yarışmacılar uluslararası jüriye hünerlerini sergilerken Türk-Osmanlı mutfağının değerlerini, aynı bilinç ve kurallar doğrultusunda jüriye sunacak. Etkinlik kapsamında bine yakın aşçılık ve gastronomi bilimi öğrencisi, katılımcılara ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere 'Butik Pastacılık Sergisi ve Atölye Çalışmaları' ile keyifli anlar yaşatacak." bilgilerini verdi.