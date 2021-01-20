Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar fransa BM pkk şehit afyonkarahisar
Halka açılıyor
Halka açılıyor
Salgına rağmen yatırım
Salgına rağmen yatırım
İlaçta devrim
İlaçta devrim
Hedef dünyada ilk 10
Hedef dünyada ilk 10
Talebi ikiye katladı
Talebi ikiye katladı

Hem koltuk hem de yatak oluyor

85 yıllık geçmişi ile mobilyada en köklü markalar arasında yer alan Kelebek Mobilya yeni ürünü online de de satışa çıkardı. Yeni koleksiyon, üçlü, ikili koltuk ve tekli berjer olarak tüketiciyle buluşuyor.

Hem koltuk hem de yatak oluyor

Türkiye’nin köklü markalarından Kelebek Mobilya, fonksiyonel ve ekonomik ürün kategorisindeki yeni koleksiyonlarıyla 2021 yılına güçlü bir giriş yaptı. Oturma odalarında sadeliği zarafetle birleştirdiği ifade edilen Cara Koltuk Takımı ile yola çıkan marka takımın gerektiğini de yatak olma özelliğini öne çıkarıyor.

85 yıllık geçmişi ile mobilyada en köklü markalar arasında yer alan Kelebek Mobilya yeni ürünü online de de satışa çıkardı. Yeni koleksiyon, üçlü, ikili koltuk ve tekli berjer olarak tüketiciyle buluşuyor.

Türkiye'nin ilk panel mobilya ve mutfak üreticisi olan Kelebek, Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarındandır. Kitlesel ve küresel bir marka olma hedefiyle Düzce’de 40 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 186 bin metrekarelik bir alanda üretimine devam eden kuruluş, bugün ürünlerini yurt içinde 135’in üzerinde mağazada tüketicilerin beğenisine sunmakta, yaklaşık 30 ülkeye gerçekleştirdiği standart ve özel Kelebek ürünleri ihracatı ve yurtdışında yer alan konsept mağazalarıyla uluslararası pazarda da faaliyet göstermektedir.

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Kelebek Mobilyadan Yeni KoleksiyonCara Koltuk TakımıKelebek Mobilya Hakkında:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.