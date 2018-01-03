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Hemcinsinin başarısından etkilendi, gübre üretmeye başladı

- Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan ev hanımı Zuhal Tüten, internette okuduğu bir hemcinsinin başarı hikayesinden etkilenerek, eşinin iş yerinin bodrum katına solucan gübresi tesisi kurdu - Girişimci Tüten: "İçimden gelerek ve severek yapıyorum. İnşallah Afşin'deki kadınlara da örnek olurum"

Hemcinsinin başarısından etkilendi, gübre üretmeye başladı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan ev hanımı Zuhal Tüten, internette okuduğu bir hemcinsinin başarı hikayesinden etkilenerek, eşinin iş yerinin bodrum katına solucan gübresi tesisi kurdu.

Güneş enerji sistemleri malzemesi satan eşinin de desteğiyle 15 bin liralık yatırım yapan Tüten, 20 bin solucanla gübre üretiyor.

Zuhal Tüten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 bin solucanla başladığı gübre üretiminde 2 ay içinde 20 bin solucana ulaştığını belirtti.

Bir kadın girişimcinin başarı hikayesinden etkilendiğini dile getiren Tüten, "Bu iş hakkında araştırma yaptım ve eşime danıştım. Eşim de bana destek olacağını belirtti. Allah'ın izniyle bu işi yaparım dedim ve kendi tesisimi kurdum." dedi.

Zuhal Tüten, solucan gübresinin organik tarımda kullanıldığını ve yüzde 77'ye varan verim artışı sağladığını anlattı.

- Bir çiçek heyecanını artırdı

Solucanları "mucizevi bir canlı" olarak nitelendiren Tüten, bu canlıların bakımının da kolay olmadığını söyledi.

Zuhal Tüten, kapasitesini artırmayı planladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2 ayda 50 kilogram gübre elde ettim. Bu bence güzel sonuç. Ürettiğimiz ilk gübreden tanıdıklarımız istedi. Bir arkadaşım kendisine hediye gelen çiçek 'öldü' diye kenara atmış. Ben de ürettiğimiz gübreyi deneme amaçlı bu çiçeğin dibine koydum. Bir süre sonra çiçeğin yeniden yeşerdiğini ve ilk geldiği halinden güzel olduğuna tanıklık ettik. Eşimle beraber bu ay başında saksılara biber ektik ve diplerine gübre koyduk. Biberler şu anda çiçek açmış durumda. Böyle güzel sonuçlar aldığım için yaptığım iş beni mutlu ediyor. İçimden gelerek ve severek yapıyorum. İnşallah Afşin'deki kadınlara da örnek olurum."

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