Hepsiburada, Çanakkale’nin karne hediyesi tercihlerini açıkladı

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada sunduğu 14 milyon ürün çeşidi ve özel kampanyalarıyla anaokulundan başlayarak ilköğretim, lise ve üniversite öğrencileri de dahil olmak üzere tüm öğrencilerin yaz tatili sevinçlerine ortak oluyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada sunduğu 14 milyon ürün çeşidi ve özel kampanyalarıyla tüm öğrencilerin yaz tatili sevincine ortak olmaya devam ediyor.

Anaokulundan başlayarak ilköğretim, lise ve üniversite öğrencileri de dahil olmak üzere tüm öğrencileri düşünen Hepsiburada, kişisel gelişimden hobiye, elektronikten eğlenceye kadar birçok farklı kategorisiyle öğrencilerin yaz tatiline keyif katıyor. Çanakkaleli veliler ve öğrencilerin hediye tercihlerini inceleyen Hepsiburada, dikkat çekici veriler ortaya koyuyor.

Çanakkale bu sene en çok giyim, ardından anne-çocuk, son olarak da telefon kategorisine yoğun ilgi gösterdi. Geçen yıla oranla iki kat artış gösteren giyim kategorisi, velilerin ilk tercihi olmaya devam etti. Anneler çocuklarına en çok oyuncak alırken, babalar tercihini elektronik ürünlerden yana kullandı. 18-24 yaş aralığı en çok telefon ve giyim kategorisini tercih ederken, en çok 30-35 yaş aralığının ilgi gösterdiği oyuncak kategorisinde akülü araçlar, bisiklet, scooter, patenler, kumandalı arabalar ve pelüş oyuncaklar ilgi gördü.

Bozcaada, Gelibolu ve merkez en çok giyim kategorisinden alışveriş yaparken, Ayvacık oyuncak kategorisini, Bayramiç ise kitap kategorisini tercih etti.



Yaz aylarında teknolojiden uzak kalamayanlara "bu çaba teknolojiyi hak ediyor" diyen Hepsiburada, bilgisayar, oyun ve oyun aksesuarları, kamera, fotoğraf makinesi, telefon gibi teknolojik ürünleri yüzde 50’ye varan avantajlı fiyatlarla sunuyor. Yaz boyunca "eğlenmeyi hak ediyorum" diyenleri ise aktivite setleri, akülü araçlar, bahçe oyuncakları, müzik enstrümanları, yapı ve kutu oyuncaklarında yüzde 60’e varan indirimli fiyatlar bekliyor. Hepsiburada, tatilin keyfini dinlenerek çıkarmak isteyen ve "molayı hak ediyorum" diyen öğrencilere ise seyahat çantaları, güneş gözlükleri, spor ürünleri, bisiklet, paten ve kaykay gibi eğlenceli seçenekleri yüzde 70’a varan indirimlerle sunuyor.



Hepsiburada notebook alan müşterilerine, uzman dil öğretmenleriyle 15 yabancı dilden istediğini öğreten Gakademi Görüntülü Online Eğitim Platformu’nu hediye ediyor.