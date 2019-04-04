Hepsiburada'da taksitli satışlarla pırlantaya ilgi arttı

İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu Hepsiburada'nın verilerine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) takı ve mücevher ürünlerinde kredi kartına 4 taksite imkan tanıyan düzenlemesinin ardından, pırlantaya ilgi artış gösterdi.

Hepsiburada'nın açıklamasına göre, şirket, BDDK’nın yeni düzenlemesiyle birlikte takı ve mücevher ürünlerinde geçerli 4 taksit fırsatını başlattığı sepet indirimi kampanyasını duyurdu.

Takı ve mücevher kategorisindeki 150 TL üzerindeki altın ve gümüş dahil tüm ürünler için geçerli olan taksit ve kampanya müşterilerin yüzünü güldürüyor.



Açıklamada verilen bilgiye göre, Hepsiburada'nın indirim kampanyasıyla birlikte pırlantaya olan ilgi artış gösterdi.

Pırlanta ürünlerinde özellikle tek taş ve beştaş yüzükler ile kolyeler en çok rağbet gören ürünler oldu. Hepsiburada’nın bütçeleri rahatlatan taksit ve indirim kampanyasının ardından saflık ve berraklığıyla öne çıkan D, E, F, G parlaklık değerindeki pırlantalara da ilgi arttı. Pırlanta kolye ve yüzüklerde en çok beyaz altın tercih edildi.

Hepsiburada’nın açıkladığı verilere göre, pırlanta takı ve mücevherlerde en çok talep gören kesim baget pırlantalar oldu. En çok talep gören ürünler ise tek taş yüzük, beştaş yüzük, işçilikli altın bilezik ve kolye olarak sıralandı.

Hepsiburada, takı ve mücevher alışverişinde dikkat edilmesi gereken noktaları müşterilerine aktardı. Şirket, ilk olarak takı veya mücevherin sertifika ve garanti belgelerinin kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Pırlanta alırken de özellikle parlaklık değerine dikkat edilmesi ve parlaklık değeri yüksek olan D, E, F, G sınıfı pırlantaları tercih etmelerini önerdi.