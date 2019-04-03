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Hepsiburada'dan bilgisayar ürünlerinde indirim

e-ticaret platformu Hepsiburada, bilgisayar ürünlerinde yüzde 40’a varan indirim sunan "Teknoloji Pazarında Dev İndirimler" kampanyasını yarın başlatacak.

Hepsiburada'dan bilgisayar ürünlerinde indirim
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Hepsiburada'nın açıklamasına göre, şirket, bilgisayar kategorisine özel olarak "Teknoloji Pazarında Dev İndirimler" kampanyasını başlatıyor.
Kampanya, yarın saat 17.00’de başlayacak ve 5 Nisan Cuma günü saat 23.59'da sona erecek.

İndirim; seçili notebook, monitör, yazıcı, projeksiyon ve çevre birimlerinde geçerli olacak. İndirime ek olarak seçili kulaklıklarda ekstra yüzde 15, seçili notebook çantalarında ise yüzde 20 indirim yapılacak.

- Bilgisayar kategorisine ilgi yüzde 110 arttı

Hepsiburada'ın incelediği müşteri alışveriş verilerine göre, bilgisayar kategorisine ilgi geçen yıla göre yüzde 110 arttı.

Özellikle kablosuz ürünlere olan ilginin katlandığının görüldüğü verilerde, taşınabilir özelliğiyle dikkati çeken kablosuz mouse'lara olan talebin geçen yıla göre yüzde 60 arttığı görüldü.

En çok alışveriş 25-35 yaş aralığı tarafından gerçekleştirilirken, en çok alışverişi İstanbul yaptı. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Antalya takip etti.

- Bilgisayar kategorisinde en çok talep bluetooth kulaklıklara

Teknoloji tutkunlarının alışkanlıklarına ışık tutmak amacıyla müşterilerinin alışveriş verilerini inceleyen şirket, bilgisayar kategorisinde en çok bluetooth kulaklık ürününün ilgi gördüğünü tespit etti.

Bilgisayar kategorisinde en çok rağbet gören diğer ürün grupları klavye ve mouse gibi çevre birimleri olurken, aksesuarlar, veri depolama, yazıcı, bilgisayarlar, bilgisayar bileşenleri, ağ/modem ve yazılım ürünleri de en çok tercih edilen ürünler arasında yerini aldı.

Oyun konsolları kategorisinde ise en çok PlayStation 4 tercih edildi. PS4’ün yanı sıra oyun bilgisayarları, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 ve Nintendo ürünleri de rağbet gördü. En çok satan bilgisayar oyunları ise God of War ve Red Dead Redemption 2 oldu.

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