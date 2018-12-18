banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Bursa moda dünya Zeynep Uysal
Corolla zirvede
Corolla zirveyi bırakmıyor
THY’ye üç ödül
THY’ye üç ödül
Kahvenin ustaları
Kahve kokulu kariyer
RADYO TRAFİK UYARIYOR; KIŞ LASTİĞİN YOKSA ARACINI EVDE BIRAK!
Kış lastiğini sevdik
En muhteşem filozoflar gündelik sorunlarınızı nasıl çözerlerdi?
Nietzsche bu işe ne derdi

Hepsiburada'dan “Modanın Yıldız Ürünleri“ kampanyası

Hepsiburada, moda kategorisine özel olarak hayata geçirdiği "Modanın Yıldız Ürünleri" kampanyası ile yüzde 50'ye varan indirimler sunuyor

Hepsiburada'dan “Modanın Yıldız Ürünleri“ kampanyası
banner17

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, yılın son indirimlerini "Modanın Yıldız Ürünleri" sayfasında bir araya getirerek, yeni yıla özel yıldızlı moda indirimlerini başlattı.
Hepsiburada'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, moda kategorisine özel olarak hayata geçirdiği "Modanın Yıldız Ürünleri" kampanyası ile yüzde 50'ye varan indirimler sunuyor.
Yüzlerce çeşit ürünün, avantajlı fiyatlar ve Hepsiburada güvencesiyle müşterilere sunulduğu kampanya kapsamında, avantajlı indirimlerin yanı sıra Hepsiexpress'in aynı gün teslimat seçeneği de kullanabiliyor.

Kampanyada tüketiciler, kozmetik ürünlerde avantajlı fiyatlar başta olmak üzere, 99 lira altına ekonomik yılbaşı hediyelerine, çok sayıda aksesuar ve diğer avantajlı ürünlere ulaşabiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Hepsiburada
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1