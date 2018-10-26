İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, İstanbul’da 4 merkezi noktada başlattığı “Kargom Burada” hizmetiyle yenilikçi teslimat modellerine bir yenisini daha ekledi.



Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, e-ticaret platformu Hepsiburada, sunduğu yenilikçi hizmetler ve ürün çeşitliliğiyle müşterilerinin alışveriş deneyimini en üst seviyeye çıkarmaya devam ediyor.

Yenilikçi hizmetleri arasına "Kargom Burada" modelini de ekleyen şirket, müşterilerine sabit bulundukları kendi ev ve iş yerleri dışında, yeni bir teslimat seçeneği de sunuyor. Hepsiburada, tamamen müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarını gözeterek hayata geçirdiği bu modelle, onlara satın aldıkları ürünleri ekstra bir ücret ödemeksizin istedikleri noktalardan, istedikleri saatte alabilme fırsatı sunuyor.

İlk olarak İstanbul’da başlatılan hizmet çerçevesinde; Kanyon, Zorlu Center, Akasya ve Akmerkez alışveriş merkezlerindeki Easy Point teslimat noktalarından Cumartesi ve Pazar dahil haftanın her günü hizmet alınabiliyor.





- "İstanbul'da 4 AVM'de teslimat"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Uluslararası Grup Başkanı Emre Ekmekçi, şirket olarak müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını her zaman gözettiklerini belirterek, müşterilerinden aldıkları geri bildirimlerle yeni hizmet modellerini geliştirdiklerini aktardı.

Özellikle çalışan veya gününün çoğunu evinin dışında geçiren müşterilerinin, online siparişlerinde yaşadıkları kargo teslimat beklentilerinden yola çıkarak "Kargom Burada" hizmetini hayata geçirdiklerini bildiren Ekmekçi, "Kargom Burada ile müşterilerimiz artık kendilerine en uygun olabilecek noktadan, sipariş ettikleri ürünleri, diledikleri saatte kolayca teslim alabiliyorlar. İlk etapta etapta İstanbul'da 4 AVM'de başlattığımız bu hizmet modelimizi 2019 yılında Ankara, İzmir ve Eskişehir başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve noktalarında da yaygınlaştıracağız. İlk olarak alışveriş merkezlerinde uygulamaya başladığımız bu yeni teslimat modeli, AVM'lerdeki trafik ve alışverişin canlanmasına, dolayısıyla da ekonominin hareketlenmesine yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Hepsiburada’dan alışveriş yapan müşteriler, teslimat bilgileri ekranında yer alan adres bölümünde “Teslimat Noktasına Gönder” seçeneğini tercih ettiklerinde karşılarına çıkan 4 teslimat noktasından birini seçebiliyor. Buna göre müşteriler İstanbul Kanyon, Zorlu Center, Akasya ve Akmerkez alışveriş merkezlerinden kendileri için uygun olanı işaretleyip, "standart", "yarın teslimat" ve "bugün teslimat" seçeneklerini değerlendirerek, siparişlerini diledikleri saatte teslimat noktalarından teslim alabiliyor.





