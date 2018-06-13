Hepsiburada, Kırklareli’nin karne hediyesi tercihlerini açıkladı

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada sunduğu 14 milyon ürün çeşidi ve özel kampanyalarıyla anaokulundan başlayarak ilköğretim, lise ve üniversite öğrencileri de dahil olmak üzere tüm öğrencilerin yaz tatili sevinçlerine ortak oluyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada sunduğu 14 milyon ürün çeşidi ve özel kampanyalarıyla tüm öğrencilerin yaz tatili sevincine ortak olmaya devam ediyor. Anaokulundan başlayarak ilköğretim, lise ve üniversite öğrencileri de dahil olmak üzere tüm öğrencileri düşünen Hepsiburada, kişisel gelişimden hobiye, elektronikten eğlenceye kadar birçok farklı kategorisiyle öğrencilerin yaz tatiline keyif katıyor.

Kırklarelili veliler ve öğrencilerin hediye tercihlerini inceleyen Hepsiburada, dikkat çekici veriler ortaya koyuyor.



Karne döneminde Kırklareli’de en çok tercih edilen kategoriler sırasıyla, oyuncak, giyim, aksesuar, telefon ve bilgisayar oldu. Oyuncak kategorisini kitap ve giyime oranla üç kat fazla tercih eden Kırklareli’de, en çok alışverişi Lüleburgaz, ardından merkez ve Babaeski yaptı.



Kırklareli’nde çok tercih edilen ürünler sırasıyla müzikli kutu, akülü araba, süper kahraman ürünleri ve kutu oyunları olurken bunu çocuk giyim ürünleri takip etti. Kırklareli’de karne hediyesi olarak bilgisayarı tercih edenler, Hepsiburada’dan çevre birimleri ve bilgisayar aksesuarı sipariş etmeyi de ihmal etmedi. Kitaplarda ise eğitim kitapları yerine romanlar tercih edildi.



Kırklareli'nde karne döneminde 18-24 yaş arası en çok oyun ve telefon kategorisine ilgi gösterirken, 25-35 yaş aralığının tercihi saat ve giyim kategorisi oldu. 35-45 yaş aralığı en çok anne bebek oyuncak kategorisini tercih etti. 45-55 yaş aralığının ise tercihi kitaplardan yana.



Bu dönemde alışveriş alışkanlıkları incelendiğinde erkeklerin kadınlardan daha çok alışveriş yaptığı gözlemlendi.



Yaz aylarında teknolojiden uzak kalamayanlara "bu çaba teknolojiyi hak ediyor" diyen Hepsiburada, bilgisayar, oyun ve oyun aksesuarları, kamera, fotoğraf makinesi, telefon gibi teknolojik ürünleri yüzde 50’ye varan avantajlı fiyatlarla sunuyor. Yaz boyunca "eğlenmeyi hak ediyorum" diyenleri ise aktivite setleri, akülü araçlar, bahçe oyuncakları, müzik enstrümanları, yapı ve kutu oyuncaklarında yüzde 60’e varan indirimli fiyatlar bekliyor. Hepsiburada, tatilin keyfini dinlenerek çıkarmak isteyen ve "molayı hak ediyorum" diyen öğrencilere ise seyahat çantaları, güneş gözlükleri, spor ürünleri, bisiklet, paten ve kaykay gibi eğlenceli seçenekleri yüzde 70’a varan indirimlerle sunuyor.





Hepsiburada notebook alan müşterilerine, uzman dil öğretmenleriyle 15 yabancı dilden istediğini öğreten Gakademi Görüntülü Online Eğitim Platformu’nu hediye ediyor.