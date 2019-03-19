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Hepsiburada, Türkiye'nin iş ve ekonomi buluşması Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde

- Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, kendi liderlik deneyiminden yola çıkarak liderlik tanımının nasıl evirildiğini ve yeni neslin bir liderden ne beklediğini aktaracak

Hepsiburada, Türkiye'nin iş ve ekonomi buluşması Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde
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İSTANBUL (AA) - Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne Doğan Online Kurucusu ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner ile Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ konuşmacı olarak katılacak.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından bu yıl 8.'si düzenlenen ve Türkiye’nin en önemli iş ve ekonomi buluşması Uludağ Ekonomi Zirvesi, 22-23 Mart'ta Bursa’da gerçekleştirilecek.

Zirve’nin ilk günü dijital dönemde liderlik konusunun tartışılacağı panelde Doğan Online Kurucusu ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, kendi liderlik deneyiminden yola çıkarak, liderlik tanımının nasıl evirildiğini ve yeni neslin bir liderden ne beklediğini aktaracak. Boyner ayrıca dijital dönüşüme liderlik eden Hepsiburada’nın, liderlik anlayışıyla ilgili de bilgi paylaşımında bulunacak.

"Refah için Dijitalleşme" başlıklı panelde ise Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, e-ticaretin toplumsal dönüşümde nasıl bir rol oynadığını, Hepsiburada’nın sektörde değer yaratan öncü uygulamalarından da örnekler vererek aktaracak.

Türkiye’den ve dünyadan bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırlayacak olan Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. İki gün boyunca zirvede sanayiden ticarete, üretimden perakendeye, finanstan teknolojiye kadar pek çok sektörün nabzı tutulacak, iş dünyasına ve ekonomiye yön verecek gelişmeler konuşulacak.

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HepsiburadaUludağ Ekonomi Zirvesi
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