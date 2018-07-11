Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon teknoloji Bursa ekonomi sanayı
Odessa’ya da uçacak
Odessa’ya da uçacak
Hibrit yarıyı geçecek
Hibrit yarıyı geçecek
Sendromsuzluk eğitimi
Sendromsuzluk eğitimi
İstanbul rekor kırdı
İstanbul rekor kırdı
Irak pazarı altın yumurtluyor
Irak altın yumurtluyor

Hepsiburada Yazar Söyleşileri'nin yeni konuğu Livaneli

- Hepsiburada Yazar Söyleşileri'ne bu hafta müzisyen, senarist, politikacı, yazar ve yönetmen Zülfü Livaneli konuk olacak

Hepsiburada Yazar Söyleşileri'nin yeni konuğu Livaneli

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, geçen yıldan bu yana 35 farklı yazarı ağırladığı "Yazar Söyleşileri" isimli canlı yayınında bu hafta Zülfü Livaneli'yi konuk edecek.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Livaneli, Nefise Karatay'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek yayın 13 Temmuz'da saat 15.00'te, Hepsiburada Facebook sayfasında izleyicileriyle buluşacak.

Yeni kitabı "Gölgeler" ile İstanbul'a ve onun yazarlarına saygı duruşunda bulunan Livaneli, tarihin önemli şair, yazar ve düşünürlerinin müstear isimlerle yazdıklarına ışık tutuyor. Çalışmalarıyla birçok ulusal ve uluslararası ödül alan Zülfü Livaneli, öykü, roman ve deneme yazarlığının yanında müzisyenliğinin ve sinema yönetmenliğiyle de adından söz ettiriyor.

Bugüne kadar İlber Ortaylı, Ahmet Ümit, Canan Tan, İclal Aydın, Burak Aksak gibi birçok tanınan ismin yanı sıra Kemal Hamamcıoğlu, Hande Birsay, Murat Tavlı, Hakan Mengüç başarılı genç yazarların konuk olduğu Hepsiburada Yazar Söyleşileri yeni isimlerle yayınlara devam edecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Hepsiburada
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5