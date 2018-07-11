Hepsiburada Yazar Söyleşileri'nin yeni konuğu Livaneli

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, geçen yıldan bu yana 35 farklı yazarı ağırladığı "Yazar Söyleşileri" isimli canlı yayınında bu hafta Zülfü Livaneli'yi konuk edecek.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Livaneli, Nefise Karatay'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek yayın 13 Temmuz'da saat 15.00'te, Hepsiburada Facebook sayfasında izleyicileriyle buluşacak.

Yeni kitabı "Gölgeler" ile İstanbul'a ve onun yazarlarına saygı duruşunda bulunan Livaneli, tarihin önemli şair, yazar ve düşünürlerinin müstear isimlerle yazdıklarına ışık tutuyor. Çalışmalarıyla birçok ulusal ve uluslararası ödül alan Zülfü Livaneli, öykü, roman ve deneme yazarlığının yanında müzisyenliğinin ve sinema yönetmenliğiyle de adından söz ettiriyor.



Bugüne kadar İlber Ortaylı, Ahmet Ümit, Canan Tan, İclal Aydın, Burak Aksak gibi birçok tanınan ismin yanı sıra Kemal Hamamcıoğlu, Hande Birsay, Murat Tavlı, Hakan Mengüç başarılı genç yazarların konuk olduğu Hepsiburada Yazar Söyleşileri yeni isimlerle yayınlara devam edecek.