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Hepsiburada'dan Anneler Günü'ne özel indirim

- E-Ticaret platformu Hepsiburada, Anneler Günü’ne özel yüzde 60’a varan indirim kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında farklı zevk ve tarza sahip tüm anneler için uygun hediye seçenekleri bulunuyor

Hepsiburada'dan Anneler Günü'ne özel indirim
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İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, Anneler Günü’ne özel olarak yüzde 60’a varan indirim kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, 22 milyon ürün çeşidiyle tüm annelere uygun hediye seçeneklerinin yer aldığı yüzde 60'a varan indirim kampanyası başlattı.

Bu sene 12 Mayıs'ta kutlanacak Anneler Günü'ne özel kampanya,10 Mayıs'a kadar devam edecek.

Açıklamaya göre, teknolojinin ilerlemesi ve herkesin hayatını kolaylaştırması nedeniyle teknolojik ürünler Anneler Günü hediyeleri arasında kendine önemli bir yer edinmeye başladı. Müşterilerin en çok tercih ettiği teknolojik ürünlerin başında cep telefonları başı çekiyor. Telefonun yanı sıra akıllı saat ve bileklik, tablet, hızlı şarj aleti, araç telefon tutacağı da öne çıkan ürünler arasında yer alıyor.


- Sağlık ve güzellik ürünlerine yoğun talep


Şampuan ve saç bakım ürünleri, şarjlı diş fırçası, saç şekillendiricileri ve epilasyon aletleri yoğun talep görürken, kozmetik kategorisinde ise parfüm, cilt bakım ürünleri ve makyaj malzemeleri hediyelik seçenekleri arasında en çok tercih edilen ürünler olarak öne çıkıyor.

Küçük ev aletleri kategorisinde en çok talep gören ürün çelik çay makinası oldu. Kategoride öne çıkan diğer ürünler ise çubuk blender seti, yumurta pişirme cihazı, kahve makinesi ve mikrodalga fırın olarak sıralandı. Ev elektroniği kategorisinde ise toz torbasız elektrikli süpürge ve son zamanların trend ürünü robot süpürgeler rağbet görüyor.

Spor malzemeleri kategorisi verilerini inceleyen Hepsiburada, Anneler Günü döneminde en çok talep gören ürünün plastik dambıl setleri olduğunu ortaya çıkardı. Dambıl setlerinin yanında pilates bant seti, pilates egzersiz çemberi ve atlama ipi yoğun talep gören ürünler arasında yer alıyor.

Öte yandan, Anneler Günü alışveriş verilerini de inceleyen Hepsiburada, 2018 yılında e-ticaretten alınan Anneler Günü hediyelerinin önceki yıla göre yüzde 52 artış gösterdiğini bildirdi.



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