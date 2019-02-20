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Hepsiburada'dan bilgisayarlarda KDV indirimi

- Hepsiburada müşterileri, bugün saat 17.00'den itibaren laptoplar, bilgisayar bileşenleri, çevre birimleri ve daha birçok üründe KDV tutarı kadar indirimle alışveriş yapabilecek

Hepsiburada'dan bilgisayarlarda KDV indirimi
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İSTANBUL (AA) - Hepsiburada müşterileri, laptoplar, bilgisayar bileşenleri, çevre birimleri ve daha birçok üründe KDV tutarı kadar indirimle alışveriş yapabilecek.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, bilgisayar ve bilgisayar teknolojisi ürünleri almak isteyenlere özel olarak "KDV’si Bizden" sloganıyla başlattığı fırsatlar serisiyle müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Hepsiburada satıcılı ürünlerde geçerli olan KDV kadar indirim kampanyası, bugün saat 17.00'de başlayıp 22 Şubat Cuma günü 23.59’a kadar devam edecek.

Kampanyaya Asus, Dell, MSI, JBL ve Steelseries gibi beğenilen markaların taşınabilir bilgisayar, monitör, kablosuz kulaklık, mouse ürünleri ve daha birçok çeşitli teknolojik ürün dahil olacak.

Hepsiburada'nın trend verilerine göre, bilgisayar ürünlerine en fazla talep 26-35 yaş grubundan geliyor. Bilgisayar kategorisine en çok talep gösteren iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli olarak sıralanıyor.

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