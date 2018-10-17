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Hepsiburada'dan KDV sürprizi

- Hepsiburada, "KDV'si Bizden" sloganıyla müşterilerine her ay bilgisayar kategorisindeki çeşit çeşit ürünü KDV tutarı kadar indirim yaparak sunmaya başladı

Hepsiburada'dan KDV sürprizi
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İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, "KDV'si Bizden" sloganıyla müşterilerine her ay bilgisayar kategorisindeki çeşit çeşit ürünü KDV tutarı kadar indirim yaparak sunmaya başladı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya gören Hepsiburada, bilgisayar ve bilgisayar teknolojisi ürünleri satın almak isteyenlere özel olarak "KDV'si Bizden" sloganıyla başlattı.

Hepsiburada satıcılı ürünlerde geçerli olan KDV kadar indirim kampanyası, bugün saat 17.00'de başlayıp, 19 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edecek. Kampanyaya, yeni çıkan RTX ekran kartlarından her bütçeye uygun Asus, Lenova, HP, Dell, MSI laptoplar, Steelseries, Razer ve MSI'ın oyuncu ürünlerinden Logitech mouse ve klavyelere kadar çeşitli teknolojik ürünler dahil olacak.

Hepsiburada'nın trend verilerine göre bilgisayar ürünlerine en fazla talep 25-40 yaş grubundan gelirken, 18-25 yaş grubunu oluşturan gençler ve öğrencilerin de bu kategoriye olan ilgisi dikkate değer şekilde artış gösterdi.

Paylaşılan verilere göre İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından Bursa, Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ illeri bilgisayar ürünlerine en fazla talep gösteren iller olarak sıralandı.

Hepsiburada "KDV'si Bizden" fırsat dönemlerinin en rağbet gören ürünleri de açıklandı. Listede ilk sırayı laptoplar alırken, ardından sırasıyla bilgisayar bileşenleri (ekran kartı, işlemci, ram, anakart, SSD), çevre birimleri ve yazıcılar geldi.

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