Hepsiburada'dan Lenovo ürünlerinde indirim

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada'nın başlattığı kampanya kapsamında Lenovo ürünlerinde yüzde 30'a varan indirim fırsatı sağlanıyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, teknoloji tutkunlarına özel olarak başlattığı kampanyayla elektronik kategorisinde bulunan Lenovo ürünlerine özel olarak yüzde 30'a varan indirim sunuyor. Stoklarla sınırlı olan kampanya, bugünden başlayarak yarın saat 23.59'a kadar devam edecek.



Kampanya kapsamında tabletler, Lenovo'nun oyuncular için özel olarak geliştirdiği dizüstü bilgisayarlar ve günlük kullanıma uygun bilgisayarlar cazip fiyatlarıyla öne çıkıyor.

Intel Core i5 işlemcili Lenovo Ideapad 330S-15IKB 4 bin 499 liradan, oyuncular için ideal Intel Core i7 işlemcili Lenovo Ideapad 330-15ICH 5 bin 998,99 lira fiyatıyla tüketiciyi bekliyor.

Kampanya kapsamında Lenovo Tab 7 tabletin fiyatı da 399 lira olarak açıklandı.



