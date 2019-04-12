Hepsiburada'dan temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, Bahar Temizliği kampanyasıyla deterjan ve temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, deterjan ve temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirimler sunduğu Bahar Temizliği kampanyasını 11 Nisan Perşembe günü başlattı. İndirim 30 Nisan Salı saat 23.59'a kadar geçerli olacak.

Kampanya bulaşık deterjanlarından yumuşatıcılara, çamaşır deterjanlarından yüzey temizleyicilerine, temizlik gereçlerinden kağıt ürünleri ve oda kokularına kadar yüzlerce ürünü kapsıyor.

Müşterilerinin alışveriş verilerini inceleyen Hepsiburada, deterjan ve temizlik ürünlerine ilginin geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 140 arttığını vurguladı.

Talepteki bu artışı, avantajlı fiyatlar, güvenilir teslimat ve taşıma sorununun ortadan kalkmasıyla açıklayan Hepsiburada, kampanyalarıyla bütçeleri rahatlatmaya devam edeceğini açıkladı.

Temizlik ürünlerinde en çok alışveriş yapan yaş grubu 25-35 yaş aralığı olurken, en çok alışveriş yapılan il İstanbul oldu.

İstanbul'u sırasıyla Ankara ve İzmir takip etti. İncelenen verilerde en çok talep gören ürünler, tablet bulaşık makinesi deterjanları, sıvı ve toz çamaşır deterjanları, çamaşır suyu ve yüzey temizleyiciler olarak dikkati çekti.

En çok ilgi gören markalar ise Finish, Omo, Ariel, Fairy, Yumoş, Vernel, Domestos şeklinde sıralandı.

35'ten fazla kategorisiyle müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap veren Hepsiburada, avantajlı fiyatlarıyla müşterilerinin bütçelerini rahatlatmaya ve yüzleri güldürmeye devam ediyor.