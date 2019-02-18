Hepsiburada'dan Worldcard ile vade farksız 9 taksit fırsatı

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, Worldcard ile beyaz eşyadan mobilyaya, elektronikten giyime birçok üründe vade farksız 9 taksit imkanı sunarak müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Worldcard müşterilerine ev mobilyası, yatak, elektronik gereçler, beyaz eşya, mutfak aletleri, ev tekstili, ısıtma ve soğutma ürünleri ve giyim ürünlerinde peşin fiyatına 9 taksitte ödeme fırsatı sunuluyor.

Worldcard ile yapılacak ödemeler için geçerli olan vade farksız 9 taksit kampanyası, 150 lira ve üzeri alışverişlerde, taksit kısıtlaması olmayan ürünleri kapsıyor.

Taksit kampanyasından Yapı Kredi Worldcard kullanıcılarının yanı sıra Albaraka, Anadolubank ve Vakıfbank Worldcard sahipleri de faydalanabiliyor.

Türkiye'nin Hepsiburada'sı, 9 taksit kampanyasına dahil olmayan ürünleri de cazip fiyatlar ve avantajlarla müşterilerine sunuyor.

Bilgisayarlarda ve oyun konsollarında 6 taksit fırsatı sunulurken televizyonlarda 569 liradan başlayan fiyatlar, cep telefonlarında bin liraya varan indirim avantajları, fotoğraf makinesi, kamera ve ses sistemlerinde ise peşin fiyatına 3 taksit imkânıyla sunulan ürünler müşterileri bekliyor.