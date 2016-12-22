Hepsiburada'dan yılbaşı alışverişi için

İSTANBUL (AA) - E-ticaret platformu hepsiburada, yılbaşı alışverişi yapacaklara yönelik "hediye bulucu" çözümünü sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, hepsiburada, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte yılbaşı hediyesi seçme ve alma telaşının yaşandığı bu günlerde, en iyi yılbaşı hediyesini en kolay şekilde almak isteyenlere yılbaşı alışverişine özel hazırladığı bölüm ve “hediye bulucu” özelliğiyle rahat ve pratik bir alışveriş deneyimi yaşatıyor.

Yılbaşı alışverişi yapacakları uzun alışveriş kuyruklarında bekleme zahmetinden kurtaran hepsiburada, ayrıca yılbaşına özel ürünleri yüzde 60'a varan indirimlerle ve 9 taksit imkanıyla sunuyor.

Hepsiburada'nın yılbaşı alışverişine özel bölümünde hediye fikirlerinin yanı sıra, kıyafet önerilerinden yılbaşına özel oyunlara kadar birçok ürün bulunuyor. Hepsiburada'nın hediye bulucu arama özelliği, kullanıcılarına sevdikleri için en doğru hediyeyi seçme ve kolay bir şekilde alma imkanı sağlıyor.

Hediye bulucu ile kullanıcılar öncelikle hediyeyi kime alacaklarını seçiyor, ardından hediye bulucu kullanıcıların seçimi doğrultusunda birçok farklı kategoride fikirler sunuyor. Her bir kategori altında ise fiyata göre filtreleme seçeneğinin yanı sıra çok satanlar ve en yüksek puanlı ürünler sıralanıyor.

Aynı gün teslimat seçeneği ile yılbaşı hediyesini en kısa sürede kapıya getiren hepsiburada, mobil uygulaması ile de cep telefonundan tek tıkla satın alma ve ödemeyi gerçekleştiriyor.