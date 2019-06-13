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Hepsiburada'nın "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" programına ödül

- İngiliz Communicate Magazine dergisi, Hepsiburada’nın farklı kurumsal sosyal sorumluluk programı “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü”ne, Kurumsal Katılım Ödüllerinde “En İyi Uygulama” kategorisinde altın ödül verdi

Hepsiburada'nın
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İSTANBUL (AA) - E-ticaret platformu Hepsiburada’nın kadınların ekonomiye katılımını destekleyen “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü” programı, Communicate Magazine tarafından “En İyi Uygulama” kategorisinde Altın Ödüle layık görüldü.

Hepsiburada açıklamasına göre, İngiliz Communicate Magazine dergisi, Hepsiburada’nın farklı kurumsal sosyal sorumluluk programı Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü’ne, Kurumsal Katılım Ödüllerinde “En İyi Uygulama” kategorisinde altın ödül verdi.

Program, kadınlara kendi işletmelerini kurmaları için verdiği destek ve elde edilen başarılı sonuçlar sebebiyle ödüle layık bulundu. Hepsiburada ödülünü 12 Haziran’da Londra’da düzenlenen törende teslim aldı.

Kurumsal Katılım Ödülleri, 2011 yılından beri sosyal bilinci yüksek, etkin ve yenilikçi sosyal sorumluluk performansı ortaya koyan firmalara veriliyor. Hepsiburadas aldığı bu prestijli ödülle, daha önce aynı ödülü kazanmış Cisco, Mastercard, Deutsche Bank, Deloitte, McDonalds, Amazon ve UBS gibi firmalar arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, "Kadınlar potansiyellerini değerlendirip, ekonomiye dahil olduklarında kazanan sadece kendileri olmuyor. Aileleri, toplum ve ekonomi de kazanıyor. Kadınların güçlendirilmesi Hepsiburada olarak daima bizim önceliğimiz oldu. Bu nedenle Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programımızın yakaladığı ilerleme ve başarıdan dolayı çok mutluyuz. Bu başarının bir ödülle takdir edilmesi bizi daha Bu ödül sadece bizim değil, programa katılma cesareti gösteren binlerce harika kadının da ödülü." ifadelerini kullandı.


- 20 ayda 72 ilden 4 binden fazla kadın girişimci, programa dahil oldu


Açıklamaya göre, Hepsiburada, 2017 yılında başlattığı "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" programıyla, teknoloji ve pazarlama gücünü girişimci kadınların e-ticarette işini kurması ve büyütmesi için seferber ediyor. Programa dahil olan kadınlar, ücretsiz mağaza açma hakkı, yüzde 75’e varan indirimli komisyon oranları, dijital pazarlama, e-ihracat yapma şansı, indirimli kargo, ödeme sistemlerinde yıllık ücret ve komisyon indirimi, ücretsiz eğitimler, SEO ve SEM optimizasyonları ve pazarlama ile lojistik gibi tüm süreçlerde destek alıyor.

Başladığı günden bu yana, 20 ayda 72 ilden 4 binden fazla kadın girişimci, programa dahil oldu. Bu sürede Hepsiburada ekosisteminde yer alan kadın iş ortağı oranı 4’ten 26’ya yükseldi. Kadınlar işlerini 44 kat büyüttü.

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