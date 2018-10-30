Hepsimoda indirimleri Hepsiburada'da

İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu Hepsiburada, moda dünyasının önde gelen markalarına özel indirimleri müşterilerine sunuyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Hepsimoda kategorisiyle giyim, aksesuar, çanta ve ayakkabıya dair yüzlerce kaliteli üründe uygun fiyat avantajları sağlıyor.

Her yaşa yönelik geniş ürün yelpazesiyle dikkati çeken şirket, kasım ayı boyunca devam edecek çeşitli indirimlerle gardırobunu yenilemek isteyenler için birçok alternatif sunuyor.

Şirket, yarın US Polo ürünlerinde geçerli olacak ekstra yüzde 20 indirim ile ekim ayına veda ediyor.



Hepsiburada, 1 Kasım'da Markastock satıcılı Scooter markasında yüzde 30 ekstra indirim sunarken, 3 Kasım'da FLO ile gerçekleştirdiği kampanya kapsamında Polaris ayakkabılarda ekstra yüzde 30 indirim uygulayacak.



Hepsimoda kategorisinin en çok tercih edilen markalarından Sabri Özel ve Buratti'de "1 alana 1 bedava" kampanyası, alışveriş yaparken sadece kendilerini değil, sevdiklerini düşünenleri 2 Kasım'da, Pierre Cardin’in sezon ürünleri ise 49,95 TL’den başlayan fiyatlara ek olarak yüzde 10 indirimle gardırobunu yenilemek isteyenleri 4 Kasım'da bekliyor.

Hepsimoda kategorisine, https://www.hepsiburada.com/giyim-ayakkabi-c-2147483636 adresinden ulaşılabiliyor.







