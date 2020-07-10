Hepsini paydaşlarla paylaştı kar tek amaç olamaz dedi

Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada’nın kurucusu Hanzade Doğan Boyner, Fast Company’nin Amerika Birleşik Devletleri dergisine verdiği röportajda, iş dünyasının tek amacının ve önceliğinin kârlılığı arttırmak olmaması gerektiğinin altını çizdi. Doğan Boyner, Hepsiburada’nın başarı hikayesini de anlattığı röportajda, pandemi sürecinde, paydaşlar kapitalizmini nasıl üst seviyeye çıkardıklarından da bahsetti.

Türkiye ve bölgenin lider e-ticaret şirketi olarak 40’a yakın kategoride 25 milyondan fazla ürünle, aylık 200 milyondan fazla ziyarete ev sahipliği yapan Hepsiburada’nın kurucusu Hanzade Doğan Boyner, Fast Company’nin ABD dergisine konuştu. Dünyanın dört bir yanında kapitalizmin, paydaşlar kapitalizmini benimseyerek müşterilere, çalışanlara, tedarikçilere ve topluma katkı yapmayı değerlendirdiği bir dönemde, Hepsiburada’nın pandemi dönemindeki hamleleri, “paydaşlar kapitalizmi’’ fikrinin hayata geçmesi için çok güçlü bir örnek oluşturarak dikkat çekti.

Başarısı ve bağımsız çizgisiyle Türkiye'de kadın girişimciler için bir rol model haline gelen Hanzade Doğan Boyner, Fast Company’nin ABD dergisine verdiği röportajda, pandemi sürecindeki yaklaşımları ve Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı hakkında da bilgi verdi.

“Hepsiburada pandemi sürecinde, müşterilerinin ve işletmelerin yanında oldu”

Sokağa çıkma yasağı, sosyal mesafe ve diğer önlemlerin uygulandığı dönemde, virüsün yaşamı nasıl veya ne kadar süreyle etkileyeceği bilinmezken, Hepsiburada Mart ayında gerekli çalışmaları başlattı. Salgın döneminde evlerinde daha fazla vakit geçirecek tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik sunulan hizmetleri genişleterek, kesintisiz hizmet sunan Hepsiburada, T.C. Ticaret Bakanlığı ile birlikte çalışarak, salgın nedeniyle etkilenen üreticilere ve perakendecilere yönelik ticari, operasyonel ve lojistik hizmetlerini kapsayan destekler sunmak üzere bir de “Dayanışma Programı” tasarladı. Doğan Boyner, “İçinden geçtiğimiz zorlu günlerde müşterilerimiz ve platformumuzda yer alan tüm işletmeler ve girişimciler için hayati destek sağladık, büyümeleri için kaldıraç olduk.” dedi.

“Hepsiburada’dan kendi işini kuran kadın girişimcilere destek”

Kalkınmanın, kadınların ekonomiye katılımını sağlamadan tam olmayacağına inanan Doğan Boyner, 2017 yılında girişimci kadınların e-ticarete katılımını destekleyen Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programını hayata geçirdi. Bir sosyal sorumluluk bilinciyle hayata geçirdikleri Kadın Girişimci programının, şirketin kârlılığında bir etkisi olmadığını belirten Doğan Boyner, “İş dünyasının tek amacı ve önceliği kârlılıklarını arttırmak olmamalıdır. Kadın Girişimci programımız için belirlediğimiz önemli başarı kriterlerinden biri, girişimcilerimizin işlerini büyütmeleri üzerinde yarattığımız etkidir.” dedi. Girişimci Kadın programına dahil olan kadın girişimciler, Hepsiburada’nın teknoloji desteğinin yanı sıra komisyon ücretlerinden %75 indirim, altı ay boyunca ücretsiz kargo, Hepsiburada platformunda reklam imkânı gibi birçok pazarlama ve satış desteğinden ve diğer hizmetlerden yararlanabiliyor.

“Gerekli önlemleri almak için hiç tereddüt etmedik”

Hanzade Doğan Boyner, Hepsiburada'nın pandemi döneminde bir yandan müşterilerin ihtiyaçlarını kesintisiz şekilde karşılarken öte yandan da çalışan, paydaş ve toplum sağlığını da korumak için bir dizi önlemden oluşan bir plan hayata geçirdiklerini vurguladı. Buna göre, şirketin tüm çalışanlarına kişisel koruyucu ekipman sağlandığını, daha küçük gruplar şeklinde vardiya sistemine geçildiğini ve çalışanların güvenle işe gelip gidebilmeleri için ekstra servis araçlarını devreye sokulmasının alınan tedbirlerden sadece bazıları olduğunu belirten Doğan Boyner, “Belki bu tedbirlere ve düzenlemelere ilk başta şaşıranlar oldu ancak bu bizim konuyu ne kadar ciddiye aldığımızın bir göstergesiydi,” “Tereddütsüz, tüm önlemleri almak için gerekli adımları attık.” dedi.

“Komşunuzun yiyecek yemeği yoksa, onunla yemeğinizi paylaşırsınız”

Hepsiburada’nın pandemi dönemindeki hamleleriyle “paydaşlar kapitalizmi’’ fikrini hayata geçirmesi, küresel anlamda iş dünyası için, çok güçlü bir örnek oluşturdu. Hepsiburada için kâr elde etmenin hiçbir zaman paydaşlarının genel refahından öncelikli olmadığını belirten Doğan Boyner, yetiştirilme tarzının iş yaklaşımının temellerini oluşturduğunu ifade etti. “Komşunuzun yiyecek yemeği yoksa, onunla yemeğinizi paylaşırsınız,’’ ‘’Bu değer, bize çok küçük yaştan öğretildi.” değerlendirmesinde bulundu.