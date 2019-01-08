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HepsiTV'nin konuğu Latife Tekin oldu

- Yazar Tekin, yayında, eş zamanlı yazdığı iki yeni romanı "Manves City" ve "Sürüklenme" hakkında bilgi verdi

HepsiTV'nin konuğu Latife Tekin oldu
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İSTANBUL (AA) - Hepsiburada’nın Youtube Kanalı HepsiTV üzerinden yayınlanan "Yekta Kopan’la Yazar Söyleşileri" programının konuğu, üretkenliği ve özgün kalemiyle öne çıkan yazar Latife Tekin oldu.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, yazarın eş zamanlı olarak yazdığı son iki romanı "Manves City" ve "Sürüklenme" üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirildi.

İki kitabı aynı dönemde nasıl yazdığı ve birbiriyle bağlantılı olup olmadıkları sorulduğunda Tekin, önce "Sürüklenme"nin kurgusuna başladığını, sonra eş zamanlı olarak "Manves City" kurgusunun oluştuğunu söyledi.

Tekin, iki romanda da sanayileşme, işçi sınıfının hak arayışı, taşra ve yoksulluk mücadelesi gibi bağlantılı konular bulunduğunu, iki romanın birbirine ayna olduklarını belirtti. Söyleşide Tekin, iki romanı aynı anda yazmaya 3-4 yıl önce karar verdiğini de aktardı.

Söyleşide, Latife Tekin'in emek harcayarak ve kaynak oluşturularak kurulmasına önemli katkıda bulunduğu Bodrum’daki Gümüşlük Akademisi ile ilgili de bilgi verildi. Akademi, yazarlara hoş bir üretme ortamı sağlamak, kültürel bir buluşma mekanı işlevi görmek ve ulusal edebiyata katkı sağlamak amacıyla kuruldu. Latife Tekin, yakında İstanbul’da da atölyeler yapılacağını bildirdi.

Tekin’in bugüne kadar yayımlanan tüm kitapları Can Yayınları etiketiyle yeniden basıldı. Tekin'in söz konusu iki romanı dışında "Sevgili Arsız Ölüm", "Berci Kristin Çöp Masalları", "Gece Dersleri" ve "Buzdan Kılıçlar" yeniden basılıp raflardaki yerini aldı.

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