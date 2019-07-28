Her ay 3 milyon kekle sosyalleşiyorlar

Yeni bir işe başladığınızı düşünün. İşyerindeki o ilk günde insanlarla tanışmak, kaynaşmak pek de kolay olmuyor; selamlaşmak ya da konuşacak ortak bir nokta bulmak hele de çekingen bir yapıya sahipseniz bir hayli vakit alabiliyor. Oysa yenilebilir çiçekler pek çok kişinin işini kolaylaştırıyor. Günümüzde artık çoğu kişi özellikle işyerlerinde yenilebilir çiçeklerle sosyalleşiyor. Online çiçek ve hediye sektörünün lider e-ticaret sitesi ÇiçekSepeti çatısı altında faaliyet gösteren BonnyFood sayesinde Türkiye’nin tanıştığı yenilebilir çiçekler, görüntüleriyle olduğu kadar lezzetleriyle de yeni dostlukların ilk adımını atılmasına da vesile oluyor. ÇiçekSepeti, her ay kendi üretim tesisinde özenle ürettiği 3 milyon kekle yüz binlerce insanın sosyalleşmesini sağlıyor.



BonnyFood ürün gamında, her damak zevkine göre çiçek buketi mantığında hazırlanmış kek, tartolet, kurabiye, trüf kek ya da meyvelerden oluşan yenilebilir çiçekler yer alıyor. ÇiçekSepeti üretim tesisinden şubelere özel ambalajlar ile gönderilen kek ve kurabiyeler, siparişlere istinaden günlük olarak hazırlanıyor. Bir bukette yer alan yenilebilir çiçek sayısı ürünün boyutuna göre 12-400 adet arasında değişiyor.



