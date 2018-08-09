Her bütçeye uygun at sepete ürünleri Koçtaş'ta

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, yılın en büyük indirim kampanyası "İndirimin Kralı" ile yüzlerce ürünü cazip fiyatlarla satışa sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçtaş'ta bulunan, 20 liranın altındaki pratik çözümler, yaşam alanlarına güzellik katmak isteyenlerin hayatını çok uygun fiyatlarla kolaylaştırıyor.

Koçtaş Kart sahiplerine özel avantajlı fırsatlarından yararlanmak için 5 Eylül tarihine kadar Koçtaş mağazaları veya koctas.com.tr ziyaret edilebilir.

Koçtaş'ta 3'lü çerçeve 9,99 lira yerine 6,99 lira, fazla eşyaların düzenlenmesine yardımcı Funcenter 3'lü masaüstü organizer 12,99 lira yerine 5,99 lira, kaymaz 5'li askı seti 14,99 lira yerine 5,99 lira cazip fiyatlarıyla satışa sunuluyor.

Ahşap mutfak gereçleri seti 15,99 lira yerine 5,99 lira, Ferme Casablanca bardak 2,99 lira yerine 1,99 lira mutfaklara pratik çözümler getiriyor.