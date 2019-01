Her iki otomobilden birinde “Made in Bursa“ imzası - Otomotiv devleri Renault ve Tofaş'a ev sahipliği yapan Bursa'nın geçen yıl üretilen ve ihraç edilen her iki otomobilden birinde imzası bulunuyor - Ülkede üretilen ve yurt dışına gönderilen her 3 araçtan biri Renault fabrikalarından çıkarken, Bursa'da, geçen yıl saatte 57,7 adet otomobil üretildi ve bunların 47,2 adedi ihraç edildi

21 Ocak 2019 Pazartesi 11:25