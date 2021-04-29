Her şey daha güvenilir İstanbul için

İstanbul Ticaret Odası tarafından başlatılan Güvenli2023 İstanbul Projesi yeni desteklerle ilerliyor. Güvenilir Ürün Platformu, Unilever Ev Dışı Tüketim ve İstanbul İlçe Belediyeleri iş birliğinde geçekleştirilen ‘Güvenli 2023-Güvenilir Eller Eğitim Projesi’ nde tam beş bin kişiye sertifika verildi.

Projenin, Maltepe, Eyüp Sultan, Avcılar, Beyoğlu, Kartal, Bakırköy, Bahçelievler ve Beylikdüzü belediyelerini kapsayan projenin yerel yönetimler etabının ilki tamamlandı.

Bu etapta fırından pastaneye, lokantadan markete yüzlerce işletmenin yöneticisi çalışanı farkındalık konusunda eğitim aldı. Pandemiden kurtulmak için maske, mesafe ve hijyenin farklı boyutları ile anlatıldığı eğitim çalışmasına katılanların son bölümü 30 Nisan Cuma Saat 12.00’de sertifikalarını alacaklar.

Sertifika törenine projenin açılışından itibaren verdiği destekle Güvenilir İstanbul 2023’ün oluşması yolundaki adımlar cesaretlendiren İstanbul Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca katılacak. Ayrıca projeyi gerçekleştiren Güvenilir Ürün Platformu’na bugünü kadar tam destek veren İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Özer de açılışa katılacak.

Ahmet Özer Güvenilir Ürün Platformu’nun bütün çalışmalarına olduğu gibi Güvenilir 2023 İstanbul projesine de tam destek verdi. Hatta ilk farkındalık çalışmasının İstanbul ticaret Odası ile birlikte yapılması için tam destek verdi.

Açılışa Unilever Ev Dışı Tüketim Pazarlama Lideri Özge Akpınar Uz de katılarak proje konusunda önemli mesajlar verecek. Güvenilir Eller hareketi bütün Türkiye’de çok geniş bilgilendirme çalışması yapan Unilever Ev Dışı Tüketim Pazarlama Lideri Özge Akpınar Uz bu projede de hem müfredatın hazırlanmasına hem de çalışmanın yürütülmesine önderlik yaptı.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak’ın da katılacağı törenin koordinasyonunu Güvenilir Ürün Platformu Genel Sekreteri Elif Attepe yapacak. Attepe toplantının aşağıdaki linkten izlenebileceğini de duyurdu,

https://kocun.zoom.us/j/7050060987