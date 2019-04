"Her şey dahil" paketinin konsepti değişiyor - Turizmci Cem Kınay: - "Her şey dahil paketi, Türkiye'nin dünya turizmindeki en önemli silahlarından birisi oldu. Geçtiğimiz 30 sene Türkiye, turizmde sınıf atladı, dünyanın en önemli ülkeleri arasına girdi" - "Görünen o ki her şey dahil de önümüzdeki dönemde biraz dönüşüme uğrayacak. Bu tabii tüketicinin arzusuyla olacak. Ne istiyor, neleri kullanmıyor, bunu masaya hep beraber yatıracağız" - "Otellerin içinde sunulan her şey dahil paketine, otel dışındaki unsurların da eklenmesi gerekiyor. Ülkenin, kentin tarihi değerleri, sanatsal etkinlikleri, gastronomisine ilişkin aktiviteler de her şey dahil paketi içine alınabilir"

22 Nisan 2019 Pazartesi 11:36