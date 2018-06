İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkan Yardımcısı Recai Çakır, "Fiyatlar çok yerlerde, 'Her şey dahil' sistemini yeniden düzenlemek lazım, beş yıldız olan oteller 'Her şey dahil' yapıyorsa 4,5 yıldıza düşürmek lazım. Gerçek 5 yıldız yapanlara vermek lazım 5 yıldızı. Bu sistem hiç bir zaman tamamen kalkmaz ama şekil değiştirebilir." dedi.

Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada turizm sektörünün mevcut durumuna ve sektörün seçim sonrası beklentilerine ilişkin bilgi verdi.

Sektörün Türkiye'nin cari açığını kapatan, katma değeri en yüksek sektörlerden biri olduğunu dile getiren Çakır, Türkiye'nin turizm sektöründe ulaştığı noktaya işaret ederek, potansiyelin daha da büyüyüp, elde edilen gelirlerin artması için yapılması gereken ev ödevleri olduğunu söyledi.

Recai Çakır, sektörün çözüm beklediği en önemli konulardan birinin, ulaşım olduğunun altını çizerek, Avrupa'dan ve Türkiye'ye ilgi duyan diğer ülkelerden, özellikle Türkiye'deki turizm destinasyonu olan bölgelere direkt uçuşların yapılması gerektiğini aktardı.

Otellerin 6 ay açık, 6 ay kapalı olduğunu anımsatan Çakır, şunları kaydetti:

"6 ayın da 3 ayı çalışıyor, 3 ayda kendini kurtarmaya çalışıyor, fiyatlar çok yerlerde, 'Her şey dahil' sistemini yeniden düzenlemek lazım, beş yıldız olan oteller 'Her şey dahil' yapıyorsa 4,5 yıldıza düşürmek lazım. Gerçek 5 yıldız yapanlara vermek lazım 5 yıldızı, rezidans modelinin yeniden devreye sokulması lazım. Her şey dahil sistemi tamamen arz-talep dengesi, biz bunu verdiğimiz sürece müşteri bundan memnun.

Bu sistem hiçbir zaman tamamen kalkmaz ama şekil değiştirebilir. Türkiye'de 5 yıldızlı oteller bir karar alırsa, aynı fiyattan oda kahvaltı, tam pansiyon ya da yarım pansiyona dönerse, o zaman 3 ya da 4 yıldızlı, daha düşük kaliteli yerler her şey dahil vererek müşteriyi çekme yoluna gider. Bunun zaman içinde olacağını düşünüyorum. Her şey dahil kaliteli hizmeti öldürüyor."





- "Türkiye turizmde ikinci bir yeniden yapılanmaya gitmeli"





Türkiye'nin turizmde ikinci bir yeniden yapılanmaya gitmesi gerektiğini belirten Çakır, eski şehirlerin, otantik yapıların kullanıma açılabilmesi halinde turizmin daha da ileri seviyelere geleceğini dile getirdi.

Çakır, yeni sisteminin gelmesiyle icranın başının tek olacağını anımsatarak, böyle sektörlerin sorunlarını daha kolay ve hızlı çözülebileceğini kaydetti. Sektöre ilişkin cumhurbaşkanının başkanlık edeceği bir üst kurulun kurulması talebinde bulunan Çakır, mevcut sorunların bu sayede daha hızlı çözülebileceğini söyledi.

Çakır, Türkiye'ye çok fazla yabancı yatırımcı ilgisi olduğuna işaret ederek, "Bizim Avrupa'daki algımızda, Rusya ile olan durumumuzdan dolayı gerilemişti ama şimdi bunlar iyi görünüyor. Başkanlık sistemi ile ilginin ciddi şekilde artacağını düşünüyorum. OHAL'in kaldırılmasının da önemli etkileri olacak." diye konuştu.





- "İç pazarda seçimin ardından kısa vadede çok ciddi bir canlanma bekliyoruz"





Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı ve Limak Otelleri Grup Başkanı Kaan Kavaloğlu, Türkiye'nin son zamanlardaki en önemli seçimlerinden birini yaptığını belirterek, seçim döneminde iç turizmde bir durağanlaşma yaşandığını anımsattı.

İç pazarda seçimin ardından kısa vadede çok ciddi bir canlanma beklediklerini dile getiren Kavaloğlu, "Seçimden, üniversite, lise sınavlarından dolayı haziranda tatili tercih etmeyen profilin eylül-ekim ayını da uzatacağını düşünüyoruz, bu sene yurt içi turizmde 4 aylık iyi bir dönem bekliyoruz. Bu sene tatil süresi eylül- ekime uzayacak diye bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kurlardaki artış turizmcinin yüzünü güldürüyor." algısını değerlendiren Kavaloğlu, "İlk bakışta böyle gözüküyor fakat hepimiz bu ülkede yaşıyoruz, bu ülkenin para biriminin güçlü olması, ekonomik olarak hepimizi güçlü kılıyor, bunu vurgulamak lazım. Döviz kurundaki artışın çok yüksek olması, turizmcinin çok da tercih ettiği bir şey değil." yorumunda bulundu.

Kavaloğlu, "Döviz kurundaki yükseliş her şey dahil konseptini etkiler." yorumlarının doğru yorumlar olmadığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Her şey sistemi bir defa bizim için bir mecburiyet, talep bunu tercih ediyor. Talebin bunu tercih ettiği bir yerde arz, bunu en iyi tercih olarak sunmak zorunda. Burada her şey dahilin varlığını değil, gelişmiş ve doğru uygulanmasını tartışmalıyız. Her şey dahil sisteminin kaldırılması şu an mümkün değil, biz her şey dahille ciddi bir ivme yakaladık, bu sistem devam edecek fakat içeriğinde bazı değişiklikler olabilir. Kısa dönemde her şey dahilin kaldırılması mümkün de değil, doğru da değil. Hem yerli hem yabancı turist her şey dahili tercih ediyor, biz de bu talebi arzla dengelemek zorundayız."

Limak olarak yatırımlara devam edeceklerini belirten Kavaloğlu, "Yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelirken bazı soru işaretleri vardı, şimdi seçimlerden çıkan Türkiye'de bu soru işaretleri kalktı ve yabancı yatırımcı hızlı şekilde Türkiye'ye gelecektir." diye konuştu.