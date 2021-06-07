Her şey değişti, bilişim büyümenin lokomotifi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7 oranında büyüdü. Türkiye’nin büyümesine en fazla katkıyı veren sektör ise yüzde 18’lik büyüme ile bilgi ve iletişim sektörü oldu. Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Boğaziçi Bilgisayar Genel Müdürü Ümit Önder, bilgi ve iletişim sektörünün büyümesindeki artışın en önemli sebebinin pandemiden dolayı değişen çalışma ve eğitim düzeni olduğunu aktardı.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre bilgi ve iletişim sektörü bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18’lik büyüme gösterdi. Boğaziçi Bilgisayar Genel Müdürü Ümit Önder, bilgi ve iletişim sektöründe gelişimin pandemi süreciyle beraber çok hızlandığını söyledi.

BİLİŞİMDE GLOBALİN İKİ KATI BÜYÜDÜK

İnsanların, teknolojiye ve bilime olan bakış açılarının çok ciddi anlamda değiştiğini aktaran Önder, “Teknoloji ve dijitalleşme artık hayatımızın her alanında yer almaya başladı. Şirketler de değişen tüketici davranışlarına göre iş modellerini, ürünlerini, hizmetlerini ve iş süreçlerini dijitalleştirmek durumunda kaldı. Donanım 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 15’lik büyüme göstermişti. Bu yıl ise yine aynı dönemde donanımda yüzde 55’lik büyüme gerçekleşti. Yazılım, donanım ve hizmetler toplamında ise yüzde 18 gibi ciddi bir büyüme sağlandı. Bizler globaldeki büyümenin neredeyse 2 katı kadar bilişim ve iletişim teknolojilerinde büyüme sağladık.” dedi.

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün ekonomik büyümenin lokomotifi olduğunu aktaran Önder şunları söyledi: “Bu lokomotifi akılcı yatırımlarla ve girişimciliğin önünü açan politikalarla desteklediğimizde ülkemizin büyüme hızına ve küresel rekabet gücüne sağlanacak katkı daha da artacak. Gelecek 5 yılda sektörün üzerinde bulut teknolojisi, yapay zekâ, dijital dönüşüm, analitik/büyük veri, siber güvenlik, eski sistemlerin modernizasyonu, blockchain ve 3D yazıcılar, sanal gerçeklik gibi gelişen teknolojilerin etkisi olacak. Ülke olarak da buralarda çok ciddi yatırımlar yapmamız gerekiyor.”

İNTERNETTE KULLANIM ORANI 8 SAATLERE ÇIKTI

Dijitalleşmede 5-6 senede gerçekleşmesi beklenen değişimin pandemi süreci ile birlikte 3-5 ayda gerçekleştiğini söyleyen Önder, “Sadece donanımda değil iletişim teknolojileri tarafında da çok ciddi büyüme var. 2020 yılının ilk çeyreğinde, ortalama internet kullanım oranımız kişi başı 2 saatlerde iken, 2021 yılının ilk çeyreğinde günlük kişi başı internet kullanım oranı 8 saatlere çıktı.” dedi.

Günümüzün hızla büyüyen ülkelerin hepsinde bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün lokomotif olduğunu belirten Önder sözlerini şu şekilde noktaladı: “Finanstan turizme, lojistikten sağlığa çok sayıda sektör üzerinde bilişim teknolojilerinin önemli bir kaldıraç etkisi mevcut. Güney Kore ve Çin gibi büyüme performansı yüksek olan ülkelerde bilişim teknolojilerinin ekonomi içinde önemli bir yere sahip olması ya da sektörün hızla büyüyor olması bir tesadüf değil.”