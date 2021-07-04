Her şey gençler için dediler çözümün anahtarını verdiler

Marketing Türkiye gençlik buluşmalarından biri olarak hayata geçirilen Youth Talks 2021, ikinci kez gençlere umut oldu. Amacı iş hayatına yeni başlayan gençlere, yeni mezunlara ve üniversite öğrencilerine fırsatları göstermek ve onları geleceğe hazırlamak olan zirve, farklı sektörlerden önemli isimleri gençlerle buluşturdu. Dijitalde tüm gün süren oturumların yanı sıra Zorlu PSM’de fiziki olarak da gerçekleşen zirvede, gençleri yeni dönemde bekleyen fırsatlar, problemler ve geleceğe dair önü açık alanlar ele alındı.

Gençlere geleceği ve gelecek trendlerini anlatmak için hayata geçirilen Youth Talks Türkiye, bu yıl da kariyerine ve ekonomisine yön vermek isteyen onlarca genci bir araya getirdi. Günümüz koşullarında yalnızca umudun yeterli olmadığı farkındalığından hareketle yola çıkan Youth Talks 2021, bu kez gençlerin karşısına “umut” ve “çözüm” kavramlarını birleştirerek çıktı. Dijitalde 7 saat boyunca kesintisiz süren etkinliklerin yanısıra, pandemi koşulları doğrultusunda sınırlı sayıda katılımcıyla, Zorlu PSM’de fiziki bir buluşma da gerçekleşti.

30’u aşkın konuşmacı yer aldı

Katılımcılar, girişimcilik, spor okuryazarlığı, müzik kariyeri, oyun sektöründe pazarlama ve influencer’lık gibi popüler konularda, 30’u aşkın konuşmacının ufuk açan sunumları dinleme fırsatı buldu. Gençlere, bugün onları hangi fırsatların beklediği, gelecekte hangi alanlarda fırsatlar olabileceği, yeteneklerini ne şekilde geleceğe hazırlamaları gerektiği anlatıldı. Aynı zamanda gençler, Türkiye’nin önde gelen markalarının İK yöneticileriyle tanışma fırsatı da buldu.

Vizyoner girişimciler ilham verdi

Zirvenin dijitalde gerçekleşen bölümünde, iş dünyasının vizyoner girişimcileri, Genç Ekonomisi, Katma Değer 101, Dijital Kariyer ve Start-up Ekosistemi başlıklarında paylaştıklarıyla gençlere ilham verdi. Dijital paradan finansal okuryazarlığa genç ekonomisi kapsamlı bir şekilde ele alınırken, hayatını katma değer üretmeye adamış farklı sektörlerden profesyoneller, işlerinin püf noktalarını gençlerle paylaştı. “Yeni nesil meslekler neler olacak?”, “İyi bir fikir nasıl bir işe dönüşür?” “Start-up nedir, nasıl kurulur?” soruları ve daha fazlası ise Dijital Kariyer ve Start-Up Ekosistemi başlığında ele alındı.

Zirvenin online ayağının açılış konuşmasını Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen yaparken, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, VakıfBank Dijital Bankacılık Müşteri Deneyimi ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, VakıfBank Bilgi Teknolojileri ve Operasyonel İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Recep Zafer, Vestel CMO’su Duygu Badem Uylukçuoğlu ve Ülker CMO’su Aslı Özen Turhan da ilham veren sunumlarıyla zirvede gençlerle buluştu.

Zirvede, Instagram’da özgün filtrelerle satın alma sürecinde ürün deneyimi sağlayan PulpoAR, 50 katılımcıya Instagram filtresi üretmeyi de kapsayan workshop katılımı hediye etti. Bir başka fırsatı da Capital Sports Media sundu. “Skor Değil, Spor Okuryazarlığı” konusuna dikkat çeken kuruluş, Zorlu PSM’de yapılan fiziki zirveye katılan bir gence staj imkanı sundu.

Farklı kariyer rotaları konuşuldu

Youth Talks 2021 offline kısmında ise alışılmışın dışında kariyer yolculukları ele alındı. Fiziki buluşma, Alper Rende, Damla Altun ve Barkın Özdemir katılımıyla “Bir Kariyer Olarak Influencer’lık” paneliyle başladı. Ardından Sosyalben Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi, günümüzde giderek önem kazanan “gönüllülük” kariyerine ışık tuttu. Moderatörlüğünü PERYÖN Genç Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Aktan’ın üstlendiği “İnsana Değer” panelinde ise Abdi İbrahim CHRO’su Hakan Önel, Renault CHRO’su Tolga Görgülü, Human Group Kurucusu & PERYÖN Yönetim Kurulu Üyesi Gaye Özcan deneyimlerini aktardı. “Bir Kariyer Yolculuğu Olarak Müzik” oturumu ise hayatını müzik odağında şekillendiren profesyonelleri ağırladı. Program, Capital Sports Media Türkiye CEO’su Mustafa Turgun, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Koçu Ekrem Memnun ve Futbolist. CO Kurucusu Sinan Dursunoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen “Skor ve Spor Okuryazarlığı” paneliyle sona erdi.

23 marka yer aldı

Ana sponsoru VakıfBank, resmi sponsorları ise Vestel ve Ülker olan Youth Talks 2021’in destekçileri arasında; PERYÖN, TÜHİD, Akustikhane, Armut, Burger King, Capital, GAIA, Kahve Dünyası, Kaspersky, Monster, P&G, PulpoAR, Red Bull, Riot Games, Sephora, Hub, Karnaval, Bundle, Novus ve Milyon TV yerini aldı.