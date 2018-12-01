Her şey güvenilir ürün için

Çok sayıda sivil toplum örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu Güvenilir Ürün Platformu önümüzdeki dönemde bu konuda yapılan çalışmaları bir zirvede tartışma kararı aldı. Platformun ' Güvenilir Üründe Yeni Arayışlar' başlıklı toplantısında alınan karar sonrası sekreterya çalışmaları başladı.

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ve İstanbul Esenyurt Üniversitesi Dekanı Prof.Dr.Özer Ergün'ün yanı sıra toplantının ana konuşmacılarından biri olan İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özer, “Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız. Toplumun yediği içtiği konusunda bilgi sahibi olmaya ihtiyacı var. Bu konuda yapılan çalışmalara destek olmak, farkındalığını artırmak için elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

Toplantı sırasında yapılacak zirvenin başkanlığına getirilen Ahmet Özer şöyle devam etti:

“Odamız, Türkiye’nin gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinde karşılaşılan sorunlarını yakından takip etmekte; üyelerimizi sektörel gelişmelerle ilgili bilgilendirmeye büyük önem vermektedir. Güvenilir gıda; başta marketler, gıda toptancıları ve perakendeciler, restoranlar, hazır ambalajlı gıda üreten sanayiciler olmak üzere; tüm gıda sektörü mensuplarını yakından ilgilendirmektedir. Halkın güvenilir gıdayı doğru şekilde ayırması için bilgilendirilmesi ve doğru bilinen yanlışları düzeltmek konusunda biz ticari işletmelere ve İstanbul Ticaret Odası’na düşen görevlerin bilinci ile hareket edeceğiz. En başlıca sıkıntı olan bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması ve toplumun ürün güvenliği açısından bilinçlendirilmesi de bu görevlerin başında gelmektedir.”

Ahmet Özer yol kenarlarında satılan bal, zeytinyağı ve benzeri gıdalardan tutun da televizyon reklamları ile satışı yapılan ürünlere kadar bir dizi gıda maddesi, doğal olduğu söylenerek ve kontrollere tabi tutulmadan tüketiciye ulaştığına dikkat çekerek “Bu son derece yanlıştır. Bu gıdalar, insan sağlığına faydalı olmamanın yanı sıra pek çok hastalığı da yol açabilmektedir.” dedi.

Toplantıya katılan İstanbul Ticaret Odası Sebze Meyve Komitesi Meclis Üyesi Abdulmuti Baran da gıda güvenliğinin iki boyutu olduğunu belirterek, “Birincisi vatandaşlarımıza sürdürülebilir gıda temini sağlamak için üretimin aksamadan yapılması. Diğer yönü de halkımıza gönül rahatlığıyla tüketebilecekleri zirai ilaç kalıntısı bulunmayan gıdaları sağlamak. Büyük bir nüfusa sahip olan ülkemizi besleyebilmek yani gıdaya erişimini güvence altına almak için ürünlerin yetiştirilmesinde hastalıklara karşı mücadele edilmesi ve bazı ürünlerde zirai ilaçların kullanılması gerekiyor. Ancak burada önemli olan bu kullanımın uzman ziraat mühendislerinin gözetiminde bilinçli bir şekilde yapılmasıdır. Ayrıca hasat sonrasında ürünler sebze meyve hallerinde toplanarak piyasaya arz edilirse burada gerekli analiz ve kontroller yapılarak sağlıklı ve güvenli gıdayı milletimize sağlayabiliriz. Aksi takdirde bunun kontrolü çok da mümkün görünmüyor” diye konuştu.

Toplantıda ayrıca Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis de iklim değişikliğinin gıda güvenliği ve sürdürülebilirliğine etkilerini konu alan bir sunum yaptı.