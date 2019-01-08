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"Her şeye rağmen en güvenli ulaşım sistemi demiryolları"

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: - "(Ankara'daki tren kazası) Bu kaza üzerinden hükümetimize, şahsıma saldırılar, eleştiriler oldu. Kaza oldu, ihmalimiz var veya yok. Bu konuda adli merciler incelemelerini yapıyor. Bu durumların yönetimini yapmak, işi, projeyi, altyapıyı yapmak kadar önemlidir" - "Her şeye rağmen en güvenli ulaşım sistemi demir yollarıdır, hava yollarıdır"

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ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara'da yaşanan tren kazasına ilişkin, "Bu kaza üzerinden hükümetimize, şahsıma saldırılar, eleştiriler oldu. Kaza oldu, ihmalimiz var veya yok. Bu konuda adli merciler incelemelerini yapıyor. Bu durumların yönetimini yapmak, işi, projeyi, altyapıyı yapmak kadar önemlidir." dedi.

Turan, Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneği Ankara Temsilciliği'ni ziyaret etti ve Bakanlığın icraatlarıyla ilgili sunum yaptı.

Turan, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana alanda artan bir tempo ile ülkeyi kalkındırdığını ifade ederek, son 16 yılda yaşanan dönüşümün herkes tarafından açıkça görüldüğünü söyledi.

Ekonomik, sosyal sorumluluk ve özellikle de dış politika açısından Türkiye'nin itibarının ve devlete olan güvenin arttığını ifade eden Turan, "Buna ben inanmıyorum diyen var mı? İnanıyorum ki bu iktidarın muhalifleri de buna ben inanmıyorum diyemez." diye konuştu.

Turan, Ankara'da yaşanan tren kazasına da değinerek, şunları kaydetti:

"Bu kaza üzerinden hükümetimize, şahsıma saldırılar, eleştiriler oldu. Kaza oldu, ihmalimiz var veya yok. Bu konuda adli merciler incelemelerini yapıyor. Bu durumların yönetimini yapmak, işi, projeyi, altyapıyı yapmak kadar önemlidir. Bir hafta önce Danimarka'da da aynı hadise yaşandı, trenler kafa kafaya çarpıştı. Oluyor böyle kazalar. Yollarımızda her gün ortalama 11 insanımız ölüyor. Her şeye rağmen en güvenli ulaşım sistemi demir yollarıdır, hava yollarıdır."

Turan, konuşmasında dernek yetkililerine ve üyelerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının icraatlarını içeren bir sunum yaptı.

Bakanlık çatısı altında yaklaşık 280 bin kişilik çalıştığını belirten Turan, Bakanlığın, Türkiye'deki en büyük istihdam kapılarından biri olduğunu kaydetti.

Bakanlık olarak 2003 yılından bugüne kadar haberleşme ve ulaşım için vatandaşımızın cebinden 530 milyar lira civarında bir para harcandığını dile getiren Turan, "Bunun 319 milyarını kara yolu altyapısına, 93 milyarını demir yolu altyapısına 52 milyarını hava yolu altyapısına, 6 milyarını deniz yolu altyapısına, yaklaşık 45 milyarını da haberleşme sektöründe kullandık. Bu kamunun harcadığı para. Bunun içerisinde diğer özel sektörün harcamaları yok." ifadesini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
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