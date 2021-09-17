Her yerde güneş enerjisi üretiyor canımızı kurtarıyor

Yaşanabilir bir gelecek için önemli adımlar atan Arçelik, solar enerji çalışmalarını hızlandırdı. “Gelecek için Güvenilir Yatırım” sloganı ile satışa sunan Arçelik, solar panellerde en son teknolojiyi kullanarak 12 yıl ürün garantisi sunuyor.

“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonu doğrultusunda, sürdürülebilirlik alanında öncü çalışmalar gerçekleştiren Arçelik, enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve doğaya karşı sorumlu bir duruş sergilenmesi için önemli adımlarına bir yenisini daha ekledi. Solar panellerde en son teknolojiyi kullanan Arçelik, “Gelecek için Güvenilir Yatırım” sloganı ile tasarladığı ürününü satışa sundu.

Arçelik’in sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan solar enerjinin Türkiye geneline yayılması için çalışmalar yaptığını belirten Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “2021 yılsonuna kadar 10 MW’a yakın Arçelik marka panel satışı gerçekleştireceğiz. 2022 yılı için hedeflerimizi büyüttük. Satışını ve kurulumunu yapmayı amaçladığımız 45 MW solar panellerle yılda yaklaşık 22 bin hanenin elektriği karşılanacak, 31 bin ton karbondioksit salınımını azaltılacak ve 795 bin adet ağaç kurtarılmış olacak. Arçelik ve Beko bayilerimiz ile fabrikalarımıza da solar paneller kuracağız. Eskişehir’de bulunan buzdolabı fabrikamıza 1 MW’lık solar sistem kurulum işlemleri devam ederken, Türkiye’deki ve yurtdışındaki üretim tesisi, depo ve ofis binalarımıza solar sistem kurulumu için proje çalışmalarına hız verdik. Ayrıca Türkiye genelinde solar sistem kurulumuna uygun olan 100 Arçelik ve Beko bayimize de “Tasarruftan Öde Modeli” ile finansman sağlayarak bayilerimizi yeşil enerji ile buluşturmak için kolları sıvadık” dedi.

“Gelecek için Güvenilir Yatırım”

Arçelik markalı solar panellerde en son teknoloji olan half-cut ve multi-busbar teknolojileri kullanıldı. Ürün, 12 yıl Arçelik ürün garantisi ve 25 yıl minimum yüzde 83 Arçelik verimlilik garantisi sunuyor. Arçelik, “Gelecek için Güvenilir Yatırım” sloganı ile satışa sunduğu ürün haricinde Türkiye genelinde yaygın 20 solar çözüm ortağı ile keşif, mühendislik, kurulum, izin süreci yönetimi, bakım ve onarım dahil anahtar teslim hizmet veriyor. Yapı Kredi Leasing ile kredi kartına peşin fiyatına 18 aya varan taksit imkanı ile sunulan üründe büyük çaplı projeler için ise avantajlı kredi alınabiliyor. Ürünlerle ilgili detaylı bilgiye 444 0 888 Arçelik çağrı merkezini arayarak veya https://www.arcelikkurumsalcozumler.com/ adresini ziyaret ederek ulaşmak mümkün.

Tüm çatılarda kullanılabiliyor, temiz ve sürdürülebilir enerji üretiyor

Uzun ömürlü olan güneş enerjisi paneli ile 25 yıla kadar yüksek verimlilik ile kendi elektriğinizi üretmek mümkün. Tüm çatılarda kullanılabilen esnek sistemler olan solar sistemlerin; konutlar, üretim tesisleri, iş merkezleri, alışveriş merkezleri, akaryakıt istasyonları, stadyumlar, oteller, depolar veya otoparklar gibi birçok alanda kurulumu yapılabiliyor, temiz ve sürdürülebilir enerji üretilebiliyor. Bunun dışında vasıfsız araziler üzerine kurulumu da yapılarak, araziler değerlendirilebiliyor. Solar paneller herhangi bir gürültü kirliliği veya CO2 emisyonu oluşturmadan, herhangi bir girdiye ihtiyaç duymadan sadece güneş ışınımı ile elektrik üretiyor, bir yandan doğayı korurken bir yandan da uzun ömrü ile sonraki nesillere sürdürülebilir bir gelecek sunuyor.

Bunun yanı sıra solar sistemlerde aylık mahsuplaşma, gündüz üretilen ihtiyaç fazlası elektriğin şebekeye verilmesini, akşam veya yüksek tüketimin olduğu diğer günlerde ise şebekeden ücretsiz olarak geri alınmasını sağlıyor. Hatta ay sonu geldiğinde hanenin şebekeye verilen elektrik miktarı daha fazla ise, hane aradaki farkı aktif enerji bedeli üzerinden dağıtım şirketine satarak kara geçebiliyor.