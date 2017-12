Her yıl 2 milyar liralık yatırım yapıyoruz

İSTANBUL(AA) - Zorlu Holding Üst Yöneticisi Ömer Yüngül, 65'inci yıl dönümlerini kutlayacakları 2018'de, mevcut sektörlerdeki etki alanlarını derinleştirmeye ve genişletmeye odaklanacaklarını belirterek, "Zorlu Grubu olarak her yıl ortalama 2 milyar lira yatırım yapıyoruz. Gelecek yılı da aşağı yukarı bu civarda bir yatırımla tamamlamayı planlıyoruz. Yurt dışında da yatırımlarımız var ama yatırımlarımızın ağırlıklı kısmı yine yurt içinde olacak. Özellikle enerji ve Vestel tarafında yatırımlarımız güçlü bir şekilde devam edecek." dedi.

AA muhabirine 2017 yılını değerlendiren ve 2018 öngörülerini paylaşan Yüngül, Zorlu Grubu olarak toplam cirolarının 2017'nin ilk yarısı itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 artarak 9,2 milyar liraya ulaştığını, yılın tamamını ise 19,6 milyar liralık ciroyla kapatmayı öngördüklerini bildirdi.

'Türkiye'nin büyüme oranının 10 puan üzerinde bir büyüme hedefliyoruz'

Yüngül, ihracatta ise bu yılın tamamında 2016'ya göre yüzde 20 artışı yakalayarak 8,3 milyar liraya ulaşacaklarını tahmin ettiklerini aktararak, "65'inci yılımızı kutlayacağımız 2018'de, mevcut sektörlerdeki etki alanlarımızı derinleştirmeye ve genişletmeye odaklanacağız. Stratejik planlarımız doğrultusunda yatırımlarımıza devam edeceğiz. Her yıl Türkiye'nin büyüme oranının 10 puan üzerinde bir büyüme hedefliyoruz. 2018'de de bunu yakalayacağımızı öngörüyoruz." diye konuştu.

Yılın ilk yarısı itibarıyla 707 milyon liralık yatırım yaptıkları bilgisini veren Yüngül, bu rakamın yıl sonunda 2 milyar liranın biraz üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Yüngül, Zorlu Grubu olarak mevcut ve planlanmış yatırımlarına 2018'de de devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her yıl ortalama 2 milyar lira yatırım yapıyoruz. Gelecek yılı da aşağı yukarı bu civarda bir yatırımla tamamlamayı planlıyoruz. Yurt dışında da yatırımlarımız var ama yatırımlarımızın ağırlıklı kısmı yine yurt içinde olacak. Özellikle Enerji ve Vestel tarafında yatırımlarımız güçlü bir şekilde devam edecek. Ayrıca Manisa, Gördes'te hayata geçirdiğimiz Türkiye'nin ilk nikel-kobalt işletme tesisi Meta Nikel Kobalt'a bugüne kadar 600 milyon dolar yatırım yaptık. Burada da kapasiteyi iki katına çıkaracak ikinci faz yatırımımız devam ediyor. 2023'te ikinci fazı tamamladığımızda toplam yatırım değerimiz 860 milyon dolara ulaşacak."

Yüngül, Zorlu Grubu olarak 28 bini aşkın çalışanları bulunduğunu vurgulayarak, 2018’de devreye alacakları yatırımlar ve artacak iş hacimleri ile faaliyette bulundukları bölgelerde istihdamı ve kalkınmayı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Fabrika ve tesislerini adım adım Endüstri 4.0'a uyumlu hale getirdiklerini anlatan Yüngül, "Vestel City'de Endüstri 4.0 önemli bir aşama kaydetmiş durumda. Çalışmalar tamamlandığında Vestel City'nin Türkiye'nin Endüstri 4.0'a geçen ilk fabrikası olacağını öngörüyoruz." dedi.

'2017'yi yüzde 6-6,5 civarında bir büyümeyle tamamlamamız mümkün'

Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül, bu yıl ekonominin yeniden güçlü bir büyüme sergilemeye başladığını, 3. çeyrekte gelen çift haneli büyümenin de bunu teyit ettiğini dile getirdi.

Açıklanan verilerin son çeyrekte de bu büyümenin süreceğini gösterdiğine işaret eden Yüngül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2017'yi yüzde 6-6,5 civarında bir büyümeyle tamamlamamız mümkün. Bu büyüme performansını gelecek yıla taşımak için sanayi ve ihracatı daha da güçlendirmemiz gerek. Çünkü sanayi, üretim ve ihracat bir ekonominin can damarıdır. Katma değer yaratan ve dünya ile rekabet edebilen bir sanayiyi destekleyecek ekonomik yapıyı daha da geliştirmeliyiz. Eğer bunu başarabilirsek yakaladığımız yüksek büyüme oranlarını kalıcı kılabiliriz. 2017, ekonomimizin büyüme potansiyelini göstermesi için iyi bir yıl oldu. Hedef şimdi bunu 2018'e taşımak. Bunun için de hep birlikte çok daha fazla çalışmamız gerek.

3. çeyrekte gelen veriler, makine ve teçhizat yatırımlarında da gelişme olduğunu gösteriyor. Bu, özel yatırımlarda da bir kıpırdanma olduğuna işaret ediyor. Ekonomik canlanmanın devamı gelirse ülkemize doğrudan yabancı yatırımları çekebilecek bir fırsat penceresi açılabilir. Diğer taraftan katma değerli üretim ve sanayi odaklı teşvikler kalıcı büyüme için bir fırsat yaratabilir. Henüz erken olsa da Suriye'de geçmişe kıyasla olumlu gelişmeler yaşanıyor. Orta vadede burada hayatın yeniden tesisi, Türkiye için önemli bir fırsat olabilir."

Muhabir: Belgin Yakışan Mutlu