HerDem Sağlıklı Yaşam Köyü örnek konağı ziyarete açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Selimpaşa'da yapımına başlanan HerDem Sağlıklı Yaşam Köyü'nde çalışmalar hızla devam ederken ilk örnek konak tamamlandı ve ziyarete açıldı.

Etra holding'ten yapılan açıklamaya göre, yalnızca 55 yaş ve üzerinde olanların yaşayacağı, Türkiye'nin ilk ve tek sağlıklı yaşam köyü olan HerDem, emeklilikten sonra aktif, sosyal ve sağlıklı bir yaşamın hayalini kuranlarla buluşmaya hazırlanıyor.

Selimpaşa'da yapımına başlanan ve doğanın tam kalbinde yer alan HerDem'de, büyükler dört mevsim keyifli zaman geçirirken ihtiyaçları olan her şeyi de yanı başlarında bulabilecek. HerDem'de çalışmalar hızla devam ederken, ilk örnek konak da tamamlanarak ziyarete açıldı. Dileyenler hem örnek konağı ziyaret ederek köydeki haneleri yerinde görebiliyor, hem de HerDem Sağlıklı Yaşam Köyü'nün tamamı ve tüm sosyal olanakları hakkında uzmanlardan bilgi alabilecek.

HerDem Sağlıklı Yaşam Köyü'nün kurulduğu alanın büyüklüğü, sosyal imkanlarının genişliği, mimari konsepti ve yaşam olanakları dikkate alındığında dünyada da eşi benzeri bulunmamasıyla öne çıkıyor.

Aktif, sağlıklı ve doğal yaşamı bir arada sunan HerDem'in sakinleri, meyve ve sebzeleri dalından koparacak, müzikten resme hep erteledikleri hobilerini gerçekleştirecek, yenilenme merkezinde yorgunluklarını atarak rahatlayabilecek.

Sağlık açısından her türlü detayın düşünüldüğü yaşam köyünde, Acıbadem kalitesiyle 7 gün 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti sunulacak. HerDem'de her biri iki katlı 45 konak yer alacak. Türkiye'nin yedi bölgesindeki yöresel konaklardan ilham alınarak tasarlanacak konaklar ile HerDem sakinleri köy içinde keyifle dolaşırken, Türkiye'nin her bölgesinden esintiler hissedecek. Toplamda 614 haneye sahip olacak HerDem'de büyüklerimiz keyifli, aktif ve güvenli bir emeklilik yaşamına adım atacak.





- "Aktif ve doğal bir yaşam oluşturmayı hedefledik"





Açıklamada sağlıklı yaşam köyüne ilişkin değerlendirmeleri yer alan HerDem İcra Kurulu Üyesi Mustafa Tayfun, şu ifadeleri kullandı:

"Büyüklerimizin emeklilik döneminde ve ilerleyen yaşlarında rahatı ve mutluluğu hepimiz için çok önemli. Bu nedenle HerDem’de onlar için sosyal, aktif ve doğal bir yaşam oluşturmayı hedefledik. Büyüklerimiz kendi hanelerinde ve sosyal bir ortamda, yeşillikler içinde yaşayacaklar. HerDem’deki sayısız aktiviteden faydalanacak ve sağlıkları sürekli uzmanların kontrolünde olacak. Sağlık ve hizmet sektöründe yepyeni bir kategori başlatıyoruz. Bu nedenle üstlendiğimiz bir sorumluluk ve görev var. Bunu da en iyi şekilde yerine getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz,” dedi.



Tayfun, HerDem'in sunduğu olanakları özel etkinlikler aracılığıyla deneyimleme imkanı sunduklarını belirterek, hafta sonları köyün içinde, örnek konaklarında ve çevresinde özel etkinlikler gerçekleştirdiklerini bilirdi.

Misafirlerine HerDem'de geçirecekleri örnek bir günü dolu dolu yaşama imkanı sunduklarını aktaran Tayfun, "Kahkaha terapisinden tavla turnuvasına, teraryum atölyelerinden müzik dinletilerine kadar uzanan geniş bir yelpazede, HerDem'de her gün gerçekleştirebilecekleri etkinliklerden örnekler sunarak keyifli bir gün yaşatıyoruz misafirlerimize. HerDem'i yerinde deneyimlemek ve bilgi almak isteyenlerin 444 67 59 numaralı telefondan çağrı merkezimizi aramaları yeterli." değerlendirmesinde bulundu.





- İstanbul'un en temiz bölgelerinden





HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri'nin ilki Silivri'nin Selimpaşa Ortaköy beldesinde kuruluyor. Burası günlük yapılan hava ölçümlerin göre İstanbul'un en temiz bölgelerinden biri olma özelliği taşıyor.

Yaşam köylerinde görev yapacak personelin önemli bir bölümü ABD'de konuya ilişkin özel eğitim alacak ve deneyim kazanması için ayrıntılı bir programa tabi tutulacak.

HerDem'de konakların dış bölümü, Türkiye'nin yedi bölgesindeki yöresel konaklardan ilham alınarak tasarlandı. Satın alma ve kiralama opsiyonlarının sunulduğu evlerin yanı sıra HerDem sakinlerinin ziyaretçilerini rahatlıkla ağırlayabileceği misafirhaneler de bulunuyor. güne kuş cıvıltılarıyla başlayacak HerDem sakinleri, hobi bahçesinde sebze yetiştirip, kümesten yumurta toplayacak ya da süt sağabilecek.

Yaşam köyünde restoran, kafeterya, kır kahveleri, tiyatro ve sinema salonu, kütüphane, mesleki kurs atölyeleri, market, kuaför, dört mevsim kullanılabilecek yüzme havuzu, masaj terapi, açık ve kapalı spor alanları, tuz odaları, saman odaları, köpek parkı, doğal yürüyüş ve koşu parkurları, 9 delikli golf sahası, botanik parklar ve diğer pek çok şey bulunacak.

HerDem sakinlerini bekliyor. Köyün içerisinde tarım ve hayvan çiftliği bulunduğu için HerDem sakinleri meyve ve sebzelerini dalından koparıp yiyebilecek, günlük taze süt ve yumurta temin edilebilecekler. Hafta sonları torunları yanlarına gelenler ise çocuk parkları, çim oyun sahaları, yöresel mutfaklar, taş fırınlar, piknik alanlarında sevdikleriyle keyifli vakit geçirebilecek.

HerDem'de günlük yaşamı kolaylaştıran ev temizliği, ev bakım ve onarım hizmeti, eve yemek servisi, market, ATM, kuru temizleme, eczane destek hizmeti ve kuaför hizmeti verilecek.

Silivri'de kapılarını açmaya hazırlanan HerDem Sağlıklı Yaşam Köyü'nde 1+1 daireler 337 bin TL'den başlıyor.