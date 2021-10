Herkes kendinin bankacısı olacak

Butik bankacılık anlayışıyla kullanıcıların ihtiyaçlarına inovatif ve fark yaratan çözümler sunan Burgan Bank, mevcut bankacılık uygulamalarıyla yetinmek istemeyen, tutar bağımsız birikimlerinin kontrolünü elinde tutmayı tercih eden kullanıcılar için yarattığı yeni dijital bankacılık markası ON’u tanıttı. Hayata geçirdiği ON markası ile dijital platformlar üzerinden kullanıcılarına hizmet sağlayacak olan Burgan Bank, her zaman avantajlı faizleri, ücretsiz para transferleri, işlem yaptıkça kazandıran kurguları ve daha birçok avantajı ile müşterilerinin bankacılığa bakışını değiştiriyor.

Dijital bankacılık yatırımlarıyla öne çıkan Burgan Bank, bu alandaki uzmanlığını, mevduat ve yatırım alanlarındaki gücüyle birleştirerek yeni markası ON’u hizmete sundu. Dijital platformlarda işlem yapmaya aşina olan, avantajlı faiz oranları ile küçük bile olsa birikimlerine değer verilmesini isteyen müşterilere hitap edecek olan ON, kullanıcılara konforlu, güvenli ve kendi kendilerinin bankacısı olacakları yepyeni bir deneyim sunuyor. Kullanıcılar görüntülü görüşme ile dakikalar içinde ON müşterisi olup, mevduat ve yatırım işlemleri, para transferleri, döviz işlemleri dahil birçok işlemi kolayca gerçekleştirebilme imkanına sahip oluyor.

Dokuzla yetinmeyenlerin bankası: ON

ON’u ayrıştıran en temel özelliklerinden biri “kazandıran dünyası”. ON kullanıcıları, yaptıkları işlemler için masraf ödemeyecekleri gibi, hem birikimlerine düzenli olarak avantajlı faiz oranları elde ediyor hem de banka kartı alışverişlerinden fatura ödemelerine kadar birçok işlemlerinden iade kazanıyor.

Odağına müşteri memnuniyetini koyan ve tamamen kullanıcı beklentilerine yönelik tasarlanan yeni dijital markalarıyla sektörde fark yaratmayı hedeflediklerini dile getiren Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, şu şekilde konuştu: “Burgan Bank olarak teknolojik gelişmeleri her zaman yakından takip ederek bankacılık işlemlerinde müşterilerimize değer yaratacak yenilikleri sistemlerimize entegre ediyoruz. Müşterilerimizi merkeze koyarak süreçlerimizi düzenli olarak gözden geçiriyor, servis modellerimizi uçtan uca dijital olacak şekilde tasarlıyoruz. Yeni markamız ON ile de bankamızın vizyon ve stratejisini müşterilerimize daha etkili bir şekilde yansıtarak dijitaldeki gücümüzü ve başarımızı sürdüreceğiz.”

Müşterilerinin tüm bankacılık ihtiyaçlarını her zamanki gibi sadece dijital kanallar üzerinden, şubeye ihtiyaçları olmayacak şekilde yapabileceklerini belirten Murat Dinç, sözlerine şöyle devam etti: “Birikimini değerlendirmek ve yönetmek isteyen müşterilerimizin beklentilerini karşılamak adına ON markasını hayata geçirdik. Müşterilerimiz, ON ile kendi bankacılığını kendisi yapacak. Paranın kontrolünün müşterilerimizde olduğunun farkındayız. Onların karşısına, kendi gerçekleştirdikleri bankacılık işlemlerinden iade kazanma fırsatı sunan bir dijital bankacılık deneyimi olarak çıkıyoruz.”

“Hedefimiz kazandıran ve avantajlı bankacılık hizmeti sunmak”

ON’un en önemli özelliğinin müşterisine bakış açısı olacağını belirten Murat Dinç, “ON’da mottumuzu ‘Dokuzla yetinmeyenlerin bankası’ olarak belirledik. Bankacılık sektörü olarak, kullanıcıların alıştığı, hijyen faktör dediğimiz masrafsızlık, mobil hizmet, zaman kazandıran teknolojiler gibi değerli ancak artık alışılmış özelliklerin üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Para transferlerinden masraf almayarak, mevduatına her zaman yüksek oranlar sunarak, işlem yaptıkça kazandıran kurgularımız ve daha birçok avantajımız ile bambaşka bir bankacılık deneyimi sunuyoruz. Kullanıcılarımız, ON’un dünyasına adım attıkları ilk andan itibaren kazandıran dünyayı deneyimlemeye başlayacak. Birikimlerini gönül rahatlığıyla, ‘Daha iyisi var mı’ diye düşünmeden değerlendirecekleri avantajlı faiz oranları sunan ON Hesap, ücretsiz veri yayın paketleriyle kullanıcılara işlemlerinde kolaylık sunan ON yatırım paketleri, harcadıkça kazandıran ON Banka kartı gibi pek çok fırsatı bir arada bulacaklar” diye konuştu.

Kolay, özgür ve şeffaf bir bankacılık

ON markasıyla birlikte dijital alanda yaptıkları yatırımlara bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Burgan Bank Dijital Bankacılık Grup Başkanı Natur Suntur da sektörde güçlü bir oyuncu olacaklarını vurgulayarak şunları söyledi: “ON ile müşterimize öncelikle kolay, şeffaf, kazançlı ve özgür bir bankacılık sunacağız. ON’u rakiplerinden ayıran en büyük özelliği ise müşterisine bakış açısı ve kazanımları olacak. ON, ‘Bankacılık işlemlerini senin yaptığının farkındayız ve bunun bilincinde olarak sana hakkını teslim edeceğiz’ vaadi sunan bir dijital banka markası olarak konumlanacak. Müşterimize sunacağımız faydalar ise her aşamasında akıcı, kesintisiz ve kolay bir deneyim yaşatan ve sürekli gelişen bir mobil uygulama; kompleks bankacılık terimlerinden uzak duran, anlaşılması kolay bir dil ve üslup; dijital dünyanın güncel uygulamalarında fayda, fırsat ve imkanlar; e-ticarette, sürekli kazançlı hissettiren kurgular; bankacılık işlemlerini ücretsiz gerçekleştirme yani masrafsızlık; kullanıcı dostu, kolay ve akıcı bir ara yüz ve deneyim olacak. Tabii ki müşterilerimiz tüm bunların yanı sıra her zaman arkalarında Burgan Bank’ın global gücünü ve güvenini hissedecek.”