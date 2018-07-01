Herkes onların güneş enerjisi camlarını konuştu

Cam sektörünün global oyuncusu Şişecam Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Şişecam Düzcam, 20-22 Haziran 2018 tarihleri arasında Münih’te düzenlenen ‘Intersolar 2018 Fuarı’na katıldı. Fuarda, 50 metrekarelik özel dekorasyonlu standında güneş enerjisi sektörüne yönelik camlarını sergileyen Şişecam Düzcam, sektörün gelişimi için sunduğu ileri teknoloji çözümleri profesyonellerle paylaştı. Güneş panelleri ve güneş kolektörlerinde kullanılmak üzere nitelikli camlar üreten Şişecam Düzcam, fuarda yüksek performanslı ürünlerini anlattı.

Sektörün önde gelen firmalarının ve temsilcilerinin buluştuğu fuarda, Şişecam Düzcam, güneş enerjisi sistemlerinin performansında maksimum verimlilik sağlayan yüksek geçirgenliğe sahip, düşük demirli buzlu camlar ile güneş panellerinde kullanılmak üzere yeni geliştirdiği Anti-Reflektif kaplamalı güneş paneli camları hakkında sektör ilgililerini bilgilendirdi

Şişecam Düzcam Hakkında

Cam sektörünün küresel oyuncusu konumundaki Şişecam Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Şişecam Düzcam, Türkiye düzcam pazarının lideri ve üretim kapasitesi açısından Avrupa’nın en büyük üreticisi konumundadır. Bugün Türkiye’de Kırklareli, Mersin, Bursa, Ankara yurt dışında ise İtalya, Bulgaristan, Romanya, Almanya, Slovakya, Macaristan, Rusya, Hindistan ve Mısır da dahil olmak üzere toplam 10 farklı ülkede üretim yapan Şişecam Düzcam, dünyanın ise beşinci büyük düzcam üreticisidir.

“Mimari camlar” (düzcam, buzlu cam, ayna, lamine cam, kaplamalı cam, mimari projelere yönelik camlar), “otomotiv camları”, “güneş enerjisi camları” ve “beyaz eşya camları” olmak üzere dört ana ürün grubunda faaliyet gösteren Şişecam Düzcam inşaat, otomotiv, enerji, beyaz eşya, mobilya ve tarım gibi birçok sektöre girdi sağlamaktadır.

Şişecam Düzcam hedeflediği pazarlarda müşteri ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan nitelikli ve kaliteli ürünleri, sürekli gelişen teknolojisi ve çevrenin korunması bağlamında enerji tasarrufuna yönelik çalışmalarıyla rekabet gücünü artırarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

