Herkes online alışverişe koştu

Zeo Agency’nin e-ticaret sektörünü farklı kategorilere ayırarak dönemsel olarak derinlemesine ölçümlemek üzere hazırladığı raporlar kapsamında yayınlanan Online Market Sektör Raporu; 2019 ve 2020 yıllarının ikinci çeyrek dönemini kıyaslıyor. Araçlar yöntemiyle belirlenen 47 web sitesinin incelendiği rapor, web sitesi trafikleri ve tüketicilerin yaptığı aramalar üzerinden pandemi dönemini derinlemesine inceliyor.

Pandemiyle birlikte kullanıcı sayısı artan online market alışverişi sektöründe 2020’nin ikinci çeyrek verileri incelendiğinde, özellikle web sitelerine gelen ziyaretçi sayılarında yaşanan artışlar göze çarpıyor. 2020’nin 1. çeyreğinde 76,87 milyon olan toplam ziyaretçi sayısı, 2. çeyrekte 92,17 milyona yükselerek %26,4’lük bir artış gösterdi. 2019’un ikinci çeyreğinde görülen 74,39 milyonluk ziyaretçi sayısıyla kıyaslandığında ise yıllara göre %23,9 bir artış olduğunu gösteren rakamlar, sektördeki pozitif ivmeyi ortaya koyuyor.

Dijitaldeki yükseliş mobil uygulamalara da yansıdı

Alışveriş için evden çıkmayı tercih etmeyen tüketicilerin etkisiyle Mart ayında başlayan yükseliş, web sitesi trafiklerinde özellikle 2020 Nisan’da 2019’un aynı ayına göre yaşanan %56,41’lik artışa dönüşüyor. Nisan ayı 36,11 milyonluk ziyaretçi sayısıyla aynı zamanda ikinci çeyreğin en yüksek ortalamasına sahip.

Artan kullanıcı ilgisi ise mobil uygulamalarda da kendini gösteriyor. Lider 5 markanın mobil uygulamalarının incelendiği raporda, haftalık indirilme ve aktif kullanıcı ortalamalarının 2019 Q2'ye göre belirgin bir artış yakaladığı görülüyor. Günün her saati sipariş verilmesi de tüketicilerin bu uygulamaları ne kadar benimsediğini gösteriyor. Pandemi sürecinde firmaların mobil yatırımlarını artırması ve kapıda temassız teslimat gibi yenilikler sunması da yine kullanıcıların bu platformları daha aktif kullanmalarını sağlayan etkenler arasında yer alıyor.

Online market alışverişinde sosyal medya etkisi

Sektördeki web sitelerinin ortak sıralandığı toplan 10.000 anahtar kelime üzerinden yapılan analize göre; 2019 ikinci çeyrekte 8.967.580 milyon olan aylık ortalama arama sayısı, 2020’nin aynı döneminde 15.008.320 olarak ciddi bir yükseliş gösterdi.

Genel anlamda pandemi etkisinin görüldüğü aramalarda; geçen seneye göre 2020’de aranma hacmi en yüksek kelime listesine bakıldığında ise 1. sırada karantina döneminde sosyal medyada viral haline gelen bir paketli yiyecek ürünü bulunuyor. Aylık ortalama 135 milyon aranma hacmiyle geçen yıla göre %4.555 artış yaşayan bu ürünle birlikte sosyal medyanın tüketici davranışlarına etkisinin ne denli ciddi olabileceği ortaya çıkıyor.

Tüketici online alışverişi daha çok benimsedi, markalara güven arttı

Zeo Agency’de Asst. SEO Executive olarak görev yapan Hande Parmaksız gelişmeleri yorumlayarak; ‘Pandemi döneminde evden çıkması çeşitli şekillerde kısıtlanan veya tedbirli kişilerin imdadına yetişen online marketler, herkesin gözünde olumlu bir izlenim bıraktı. Özellikle Nisan ve Mayıs ayları, daha önce hiç online alışveriş deneyimi olmamış kişilerin dahi online market alışverişi yapmaya başladığı, alışkanlıkların büyük ölçüde değiştiği bir dönem oldu. Kullanıcılar online alışverişin pratikliğini bu dönemde birebir deneyimlediği için, bu tür sitelere ve uygulamalara olan güvenin de arttığına kuşku yok. Kullanıcılar, bir yandan da online alışverişin kendilerine sunduğu indirim ve avantajlı fiyatları da keşfetmiş oldular’ dedi.